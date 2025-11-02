以色列防長：黎巴嫩政府須履行承諾解除真主黨武裝

快訊

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天表示，黎巴嫩政府必須履行承諾解除該國軍事組織真主黨（Hezbollah）的武裝，並將真主黨逐出黎巴嫩南部。

以色列與黎巴嫩2024年11月簽署停火協議，結束以色列與真主黨長達一年多的敵對衝突，黎巴嫩當局同意國內只有國家安全部隊可持有武器，也就是真主黨必須徹底解除武裝。

卡茲今天發表聲明指出，真主黨在玩火，黎巴嫩總統卻遲遲未行動。黎巴嫩政府必須履行承諾，解除真主黨的武裝，並將其逐出黎巴嫩南部。

他還提及，為保護以色列北部居民，最大力度的執法行動將持續下去，並且進一步加強。

黎巴嫩 真主黨 以色列

