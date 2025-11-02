以色列防長：黎巴嫩政府須履行承諾解除真主黨武裝
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天表示，黎巴嫩政府必須履行承諾解除該國軍事組織真主黨（Hezbollah）的武裝，並將真主黨逐出黎巴嫩南部。
以色列與黎巴嫩2024年11月簽署停火協議，結束以色列與真主黨長達一年多的敵對衝突，黎巴嫩當局同意國內只有國家安全部隊可持有武器，也就是真主黨必須徹底解除武裝。
卡茲今天發表聲明指出，真主黨在玩火，黎巴嫩總統卻遲遲未行動。黎巴嫩政府必須履行承諾，解除真主黨的武裝，並將其逐出黎巴嫩南部。
他還提及，為保護以色列北部居民，最大力度的執法行動將持續下去，並且進一步加強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言