快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

墨西哥超市爆炸釀23死 當局：疑電力變壓器故障肇禍

中央社／ 墨西哥市1日綜合外電報導

墨西哥當局今天表示，一場奪走至少23條人命的超市爆炸事故，初步懷疑是由故障的電力變壓器導致。

法新社報導，墨西哥北部索諾拉州（Sonora）首府艾莫西約（Hermosillo）市中心一家連鎖超市Waldo's今天驚傳爆炸，造成至少23人喪命、11人受傷。

索諾拉州州長杜拉索（Alfonso Durazo）表示：「沒有人會獨自承受這份痛苦。自事故發生起，緊急救援、警消與醫療單位均以高度的專業與奉獻精神投入現場，控制局勢並搶救生命。」

他說：「我已下令展開全面且透明的調查，以釐清事件原因並追究相關責任。」

索諾拉州檢察官辦公室在聲明中指出，「初步研判，這起事件屬於意外事故，正針對店內的一座變壓器展開調查」。「一旦消防人員得以進入建築內部，便能更準確地確定事故原因。」

爆炸 超市

延伸閱讀

墨西哥北部超市爆炸 至少23人葬身火窟

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

中國芬太尼毒王「王兄」古巴落網 引渡來美受審

古巴據報逮捕中國芬太尼毒梟 同時遭美墨通緝

相關新聞

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

南華早報11月2日報導，人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽...

英警公布火車砍人案2嫌身分 稱尚無跡象表明案件與恐攻有關

英國一列火車1日晚間驚傳兩名嫌犯在車上持刀砍人事件，造成10人受傷送醫，其中至少九人命危。英國BBC報導，英國交通警察警...

卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」

加拿大總理卡尼(Mark Carney)1日結束為期九天的亞洲行並舉行記者會表示，他曾要求安大略省省長撤下一則激怒川普總...

習李會盼中韓新局 促北韓對話 北韓批大談非核化的白日夢

南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議1日閉幕，與會的中國國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在明舉...

習成APEC焦點 籲亞太互利合作 含蓄警告「不要站隊美國」

中國國家主席習近平1日在亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議第二階段會議上發表談話，呼籲亞太各經濟體加強互利合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。