澳洲遊輪將老人留偏島釀憾事 家屬質疑船公司疏失

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲遊輪「珊瑚探險號」日前發生旅遊事故，遊輪不察高齡遊客芮斯尚未登船，便駛離偏遠島嶼，次日芮斯遺體才被發現；遊輪公司宣布取消未完行程，並全額退費給船上所有遊客。

80歲的芮斯（Suzanne Rees）於10月25日，與「珊瑚探險號」（Coral Adventure）其他遊客一起下船，在大堡礁蜥蜴島（Lizard Island）徒步往一處觀景點。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，芮斯在途中感到身體不適，便離群要獨自返回遊輪。

但當晚遊輪駛離這座島嶼時，並未發現芮斯尚未登船。在數小時後，遊輪駛返島嶼尋找她，但芮斯的遺體在次日被發現。

珊瑚探險號執行長費斐德（Mark Fifield）昨天對澳洲廣播公司表示，因為芮斯身亡，以及「先前的機械故障」，遊輪這趟未完行程宣布取消。

他說，公司向以提供「高品質體驗」自豪，但「經過上週事故後，顯然我們無法兌現這項承諾」。行程取消後，所有遊客將獲得全額退款。

芮斯的女兒凱瑟琳（Katherine Rees）告訴媒體說，遊輪在母親未登船情況下就駛離島嶼，這讓她感到「震驚與悲痛」。她形容母親很「健康、活躍」，而且愛好園藝和登山。

她說：「從我們僅得的資訊看來，當中似有失職之處，也不合常理。」

法新社報導，昆士蘭警方上週表示，芮斯之死被認定為「無可疑之處」。

這艘可容納120名乘客的遊輪，當時正在進行60天的環澳洲之旅。

澳洲 行程

