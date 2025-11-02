快訊

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）10月30日晚間在首爾一家炸雞店與三星電子會長李在鎔（左1）、現代汽車會長鄭義宣（左2）聚會，三人邊吃炸雞邊喝燒啤，被形容是「炸雞啤酒高峰會」。法新社
南華早報11月2日報導，人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣同桌暢談，三人邊吃炸雞邊喝燒啤，場面熱鬧被形容是「炸雞啤酒高峰會」。不過畫面獨缺輝達在南韓的第一供應商SK集團會長崔泰源，引發熱議。

當日晚間7時左右，黃仁勳身穿招牌黑皮衣，在大批民眾圍觀下現身韓式炸雞店「KKANBU CHICKEN」，與鄭義宣先行入座，隨後李在鎔也趕到。三人坐在臨街玻璃窗旁，邊用餐邊向圍觀民眾揮手合照，還舉杯互敬「交杯酒」（Love shot），現場掌聲與笑聲不斷。

不過3巨頭酒會卻不見輝達在南韓最大的高頻寬記憶體（HBM）供應商SK海力士（SK Hynix）的集團會長崔泰源，引發揣測。

對此知情人士透露，崔泰源缺席並不是因為商業外交上遭到冷落，純粹是行程與時間安排的問題。這場聚會原本也不是正式的韓企會議。

報導指出，崔泰源正在距離首爾約250公里外的慶州，為APEC企業領袖峰會做最後準備，由於行程緊湊、交通往返不便，因此無法出席。

黃仁勳事後也形容，這只是「想和朋友一起吃炸雞、喝啤酒」，不是開記者會。由於地點是在一般餐廳，空間有限，只能邀少數熟識的企業領袖同桌，屬於臨時起意的私人聚會。

SK集團後來也證實，崔泰源隔日10月31日已與黃仁勳舉行正式會晤。

南華早報描述，當其他人還在舉杯吃炸雞時，SK海力士已悄然奪下南韓AI未來的主導權。10月31日APEC峰會上，輝達宣布與SK集團合作建立南韓最大AI工廠，預計2027年底完工，配置逾5萬顆GPU，鞏固SK海力士在全球AI供應鏈的核心地位。

正如網友所言：「SK海力士不在照片裡，但在GPU裡，他們沒問題。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南韓 峰會 行程 黃仁勳 輝達 三星電子 李在鎔

