中韓領導人會談當天 金正恩視察特種作戰部隊

根據北韓中央通信社（KCNA），北韓領導人金正恩昨天視察北韓特種作戰部隊。當天，南韓與中國領導人在南韓慶州舉行會談，就雙邊關係發展、加強雙邊合作等事宜交換意見。

北韓中央通信社報導，金正恩視察人民軍第11軍指揮部

，並表明進一步強化軍事力量的決心。被稱為「暴風軍團」的第11軍是北韓最精銳的特種部隊，該部隊去年有不少軍人被派往俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）學習現代戰爭戰術。

金正恩表示，要把全軍鍛造成為和第11軍一樣的常勝勁旅、英雄軍隊，是執政黨勞動黨的意志和願望。

金正恩還提出了北韓特種作戰力量強化戰略方針和重要任務。他還提到，有必要採取軍事組織機構方面的措施以強化北韓的中樞核心力量，並稱黨中央軍事委員會將正式啟動對機構調整問題的審議。

金正恩強調，決定戰爭與作戰勝敗的根本因素是思想。

報導中並說，北韓面對世上最無恥、卑鄙的敵人，堅決捍衛國家主權和發展權，金正恩對官兵們的勇猛和志氣表示極大滿意，但並未點名提及南韓或美國。