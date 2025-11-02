英火車持刀攻擊案釀10傷 目擊者：現場血跡斑斑

英國一列開往倫敦的火車發生大規模持刀傷人事件，造成10人送醫，其中9人據報有「危及性命」傷勢。警方今天深夜逮捕兩名嫌疑人。英相施凱爾稱此案「駭人聽聞」。

綜合法新社和路透社報導，劍橋郡（Cambridgeshire）警方表示，他們於格林威治標準時間19時39分接獲報案，指出從英格蘭北部頓卡斯特（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的1825次列車上發生持刀攻擊案，有多人受傷。

上傳社群媒體的影片顯示，火車停靠在亨丁頓（Huntingdon），有武裝警察登上列車。

警方表示：「武裝員警趕抵現場，列車在亨丁頓停靠後，當場逮捕了兩名男子。」

有目擊者告訴「泰晤士報」（The Times）說看到1名男子持著大刀。目擊者還說現場「血跡斑斑」，事發時乘客紛紛躲進廁所，另有乘客在逃離現場時遭他人踩踏。

還有目擊者向天空新聞網（Sky News）表示，火車停下後看見1名持刀的男子在月台上，隨後遭警方以電擊槍制伏並控制。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）稱這起「駭人聽聞」事件「令人極為憂心」。

根據英國官方數據，英格蘭及威爾斯的刀械犯罪自2011年以來持續上升。

儘管英國實施著全球數一數二嚴格的槍枝管制措施，但猖獗的刀械犯罪問題已被施凱爾貼上「國家危機」標籤。

英國內政部日前表示，英格蘭及威爾斯地區「查獲或主動繳交」的刀具數量已直逼6萬把，這項行動是政府10年內將刀械犯罪減半努力的一部分。

攜帶刀械在公共場所最高可判4年徒刑，政府並指出，去年持刀謀殺案件較前年減少18%。