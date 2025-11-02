墨西哥北部超市爆炸 至少23人葬身火窟

墨西哥官員表示，墨西哥北部索諾拉州（Sonora）首府艾莫西約（Hermosillo）一間超市今天驚傳爆炸，至少23人命喪火窟、11人受傷。

綜合法新社和路透社報導，索諾拉州州長杜拉索（Alfonso Durazo）在影片訊息中說：「目前已確認有23人死亡，11人受傷。遺憾的是，我們發現受害者中有多名未成年人。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社群媒體X發文說：「向失去摯愛的家庭和親友致以最深切的慰問。」

薛恩鮑姆補充說，她已指示內政部長派遣支援小組，協助受害者家屬和傷者。

艾莫西約市長阿斯蒂亞薩蘭（Antonio Astiazaran）在X上證實，有多人在這起事件中受害。

艾莫西約消防局長在簡短訪問中表示，事發原因還有待釐清。