快訊

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

墨西哥北部超市爆炸 至少23人葬身火窟

中央社／ 墨西哥市1日綜合外電報導

墨西哥官員表示，墨西哥北部索諾拉州（Sonora）首府艾莫西約（Hermosillo）一間超市今天驚傳爆炸，至少23人命喪火窟、11人受傷。

綜合法新社和路透社報導，索諾拉州州長杜拉索（Alfonso Durazo）在影片訊息中說：「目前已確認有23人死亡，11人受傷。遺憾的是，我們發現受害者中有多名未成年人。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社群媒體X發文說：「向失去摯愛的家庭和親友致以最深切的慰問。」

薛恩鮑姆補充說，她已指示內政部長派遣支援小組，協助受害者家屬和傷者。

艾莫西約市長阿斯蒂亞薩蘭（Antonio Astiazaran）在X上證實，有多人在這起事件中受害。

艾莫西約消防局長在簡短訪問中表示，事發原因還有待釐清。

墨西哥 受害者 社群媒體

延伸閱讀

美逮中國芬太尼毒梟「王兄」 傳北大西語系高材生

美軍3波空襲擊沉4艘疑似運毒船 釀14死

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

近20國料理吃到飽！全台最美渡假飯店「最強晚餐Buffet」來了 「墨西哥料理、神級可頌」無限暢吃 「這3資格」現享9折

相關新聞

影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

BBC報導，英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人事件，2名嫌犯在車上見人就砍，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武...

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國落幕，期間台灣APEC領袖代表林信義與新加坡總理黃循財會面。黃循財在社群...

中韓領導人會談當天 金正恩視察特種作戰部隊

根據北韓中央通信社（KCNA），北韓領導人金正恩昨天視察北韓特種作戰部隊。當天，南韓與中國領導人在南韓慶州舉行會談，就雙...

英火車持刀攻擊案釀10傷 目擊者：現場血跡斑斑

英國一列開往倫敦的火車發生大規模持刀傷人事件，造成10人送醫，其中9人據報有「危及性命」傷勢。警方今天深夜逮捕兩名嫌疑人...

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

牙買加官員今天表示，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過境後，救援與善後工作已緊急進行之中。目前整個加勒比...

澳土爭COP31主辦權 艾班尼斯致函厄多安謀求化解

澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已致函土耳其總統厄多安，希望化解兩國長久以來在爭奪明年聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。