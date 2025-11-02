德國兵役改革 防長稱可望如期於明年生效

德國國防部長佩斯托瑞斯今天對路透社表示，鑒於俄羅斯帶來的安全威脅，他有信心德國執政聯盟內部雖然意見分歧，但仍能及時就新的兵役模式達成共識，並按計畫於明年生效。

內閣已同意佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）提出的「新志願兵役」方案，藉此增加志願入伍者與後備軍人的人數。

然而，該計畫遭到佩斯托瑞斯所屬社會民主黨（SPD）部分議員，以及總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派部分人士反對，且仍需取得國會批准。

佩斯托瑞斯表示：「每個人都清楚局勢的嚴峻性，因此我有信心，法案將於明年年初正式生效。」

●增加兵力以達成北約目標、強化防衛能力

上個月，佩斯托瑞斯否決一項折衷方案，該方案建議若志願入伍人數不足，將以抽籤方式徵召年輕男性，同時取消對所有年輕男性進行的服役體檢。

德國在2011年廢除義務役制度，此後一直難以達成既定的軍隊人數目標。

佩斯托瑞斯希望，到2030年代初期，將現役士兵人數從目前的18萬人增加至26萬人，以符合北大西洋公約組織（NATO）新的兵力要求，並強化德國防禦能力，這是德國擴大國防開支計畫的一環。