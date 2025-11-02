快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

德國兵役改革 防長稱可望如期於明年生效

中央社／ 柏林1日綜合外電報導

德國國防部長佩斯托瑞斯今天對路透社表示，鑒於俄羅斯帶來的安全威脅，他有信心德國執政聯盟內部雖然意見分歧，但仍能及時就新的兵役模式達成共識，並按計畫於明年生效。

內閣已同意佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）提出的「新志願兵役」方案，藉此增加志願入伍者與後備軍人的人數。

然而，該計畫遭到佩斯托瑞斯所屬社會民主黨（SPD）部分議員，以及總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派部分人士反對，且仍需取得國會批准。

佩斯托瑞斯表示：「每個人都清楚局勢的嚴峻性，因此我有信心，法案將於明年年初正式生效。」

●增加兵力以達成北約目標、強化防衛能力

上個月，佩斯托瑞斯否決一項折衷方案，該方案建議若志願入伍人數不足，將以抽籤方式徵召年輕男性，同時取消對所有年輕男性進行的服役體檢。

德國在2011年廢除義務役制度，此後一直難以達成既定的軍隊人數目標。

佩斯托瑞斯希望，到2030年代初期，將現役士兵人數從目前的18萬人增加至26萬人，以符合北大西洋公約組織（NATO）新的兵力要求，並強化德國防禦能力，這是德國擴大國防開支計畫的一環。

德國 國防部

延伸閱讀

接住鏟子超人！衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

男星遭點名「奈米咖」被抓時最紅！ 他狠酸：家境清寒卻有錢閃兵

為何全世界不一起用美元、歐元就好？諾貝爾經濟學獎得主孟岱爾早有「先見之明」

相關新聞

影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

BBC報導，英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人事件，2名嫌犯在車上見人就砍，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武...

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國落幕，期間台灣APEC領袖代表林信義與新加坡總理黃循財會面。黃循財在社群...

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

牙買加官員今天表示，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過境後，救援與善後工作已緊急進行之中。目前整個加勒比...

澳土爭COP31主辦權 艾班尼斯致函厄多安謀求化解

澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已致函土耳其總統厄多安，希望化解兩國長久以來在爭奪明年聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會...

艾班尼斯：李強擬2026年訪問澳洲

澳洲總理艾班尼斯今天表示，中國國務院總理李強明年將訪問澳洲，行程可能包括造訪澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯（Uluru）

健康來得及／愈外向活愈久？內向者長壽的4大社交技巧

考量到社交與長壽之間關聯的各種研究，內向者（Introvert, 簡稱I人）難免覺得自己註定吃虧。因為研究顯示，擁有穩定人際關係的人通常壽命較長；記憶力堪比年輕20歲成年人的「超級高齡者」（super-agers），往往就特別外向。相較之下，長期孤獨則會增加認知退化甚至早逝的風險。為了健康著想，I人難道得逼自己交際？專家說，顧好4件事，不需要成為派對中的焦點，也能從社交生活中獲得長壽的益處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。