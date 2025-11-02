快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

中央社／ 牙買加首都金斯敦1日綜合外電報導
颶風美莉莎襲擊牙買加，不但造成淹水，還摧毀許多房屋，並奪走數十條人命。 美聯社
颶風美莉莎襲擊牙買加，不但造成淹水，還摧毀許多房屋，並奪走數十條人命。 美聯社

牙買加官員今天表示，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過境後，救援與善後工作已緊急進行之中。目前整個加勒比地區的死亡人數已達50人，預料還會增加。

法新社報導，牙買加方面通報，截至今天為止，全國確認的死亡人數為19人。不過，衛生部長塔夫頓（Christopher Tufton）在記者會上表示：「我想實際人數可能更多…因為我們仍有部分地區難以抵達。」

同時，海地民防部門指出，該國因這場颶風造成至少31人死亡。

颶風美莉莎以5級颶風的最高強度橫掃牙買加，是該國有紀錄以來最強烈的風暴，持續風速高達每小時近300公里，並帶來滂沱大雨。

牙買加官員宣布，隨著颶風美莉莎過境後的災後重建展開，政府將設立多座臨時醫院。由於牙買加西部的醫院受到重創，促使政府決定在未來數天內設立多處臨時醫院，以強化醫療救援能力。

首座臨時醫院預定設於災情最嚴重的聖伊麗莎白堂區首府—黑河鎮（Black River）。塔夫頓表示：「這座設施預計明天可運抵，隨即展開部署與搭建工作。」

救難與人道援助人員遍布牙買加各地，分發食物與飲用水，並試圖抵達自颶風美莉莎侵襲以來仍被孤立的社區。

目前，基本生活用品等救援物資正陸續送抵受災最嚴重的聖伊麗莎白（St. Elizabeth）與威斯特摩蘭（Westmoreland）兩堂區。這些地區先前因混凝土電線桿倒塌、樹木橫亙路面，交通因而中斷。

牙買加勞動和社會保障部部長小查爾斯（Pearnel Charles Jr.）與多支救援車隊正運送即食餐、飲用水、防水布、毛毯、藥品及其他急需物資前往災區。他在前往黑河鎮途中短暫受訪時說：「現在最重要的任務就是把援助物資送到需要的人手中。」

颶風 死亡

延伸閱讀

怪物級颶風重創牙買加 鄭明典1張黑圖曝災後慘況

未來1周2波東北季風「細雨紛飛」又降溫 11月中關注熱帶系統是否近台

1張圖看周末天氣 東北季風接力抵達…北宜濕涼、中南部日夜溫差明顯

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

相關新聞

影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

BBC報導，英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人事件，2名嫌犯在車上見人就砍，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武...

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國落幕，期間台灣APEC領袖代表林信義與新加坡總理黃循財會面。黃循財在社群...

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

牙買加官員今天表示，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過境後，救援與善後工作已緊急進行之中。目前整個加勒比...

澳土爭COP31主辦權 艾班尼斯致函厄多安謀求化解

澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已致函土耳其總統厄多安，希望化解兩國長久以來在爭奪明年聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會...

艾班尼斯：李強擬2026年訪問澳洲

澳洲總理艾班尼斯今天表示，中國國務院總理李強明年將訪問澳洲，行程可能包括造訪澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯（Uluru）

健康來得及／愈外向活愈久？內向者長壽的4大社交技巧

考量到社交與長壽之間關聯的各種研究，內向者（Introvert, 簡稱I人）難免覺得自己註定吃虧。因為研究顯示，擁有穩定人際關係的人通常壽命較長；記憶力堪比年輕20歲成年人的「超級高齡者」（super-agers），往往就特別外向。相較之下，長期孤獨則會增加認知退化甚至早逝的風險。為了健康著想，I人難道得逼自己交際？專家說，顧好4件事，不需要成為派對中的焦點，也能從社交生活中獲得長壽的益處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。