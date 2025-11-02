澳土爭COP31主辦權 艾班尼斯致函厄多安謀求化解

澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已致函土耳其總統厄多安，希望化解兩國長久以來在爭奪明年聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）主辦權的僵局。

路透社報導，澳洲與土耳其於2022年先後提出申請，爭取主辦COP31，至今雙方都不願讓步。

今天被問到是否認為澳洲會成為主辦國時，艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「目前並沒有實際定案的程序。我已經致函土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan），雙方持續接觸。」

根據天空新聞（Sky News）電視台發布的官方談話稿，艾班尼斯補充表示：「在有兩方申辦下，缺乏共識確實不容易。當然，我們的申辦案是和太平洋地區合作提出的。」

亞太地區18國組成的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）支持澳洲申辦。論壇成員之中有多國正受海平面上升威脅。

艾班尼斯表示，澳洲希望確保太平洋島國的利益獲得保障。

他說，這些國家「特別容易受到氣候變遷影響。對吐瓦魯、吉里巴斯等國來說，這是一項攸關生存的威脅，因此這個議題在我們這個區域特別重要」。

土耳其則主張，其地中海地理位置有助減少代表赴會時產生的飛行碳排放，並指出土耳其的石油和天然氣產業規模也小於澳洲。

聯合國於今年7月曾敦促澳洲和土耳其化解主辦權僵局，認為申辦引發的延宕既無好處也沒有必要。聯合國原本設下6月為達成共識的最後期限。

這項年度會議由5大區域集團輪值主辦，分別是：非洲國家、亞太國家、東歐國家、拉丁美洲和加勒比國家，以及西歐和其他國家。本屆COP31輪到「西歐及其他國家集團」，其主辦國須獲得該集團28個成員國一致同意。