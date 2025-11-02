影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人，造成10人受傷送醫，警方獲報立即出動現場並已逮捕2名嫌犯，反恐人員確認將協助調查。圖為當日倫敦亨丁頓站附近警車及救護車齊集。法新社
英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武裝警員到場後登上列車用電擊槍將凶嫌伏。圖為當日倫敦亨丁頓站附近警車及救護車齊集。法新社

BBC報導，英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人事件，2名嫌犯在車上見人就砍，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武裝警員到場後登上列車用電擊槍將凶嫌伏。

這起事件發生在當晚6時25分自頓卡斯特（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（London King's Cross）的班次，火車行經劍橋郡（Cambridgeshire）附近亨丁頓站（Huntingdon）時發生砍人，警方於7時39分獲報立即出動現場。根據社群流傳影片，可見武裝員警從月台登上列車處理。

警方現已逮捕2名嫌犯，並將事件列為重大事故，反恐人員確認將協助調查。英國首相施凱爾表示，這起事件駭人聽聞，令人「深感憂慮」，並呼籲民眾遵循當局指示行動。

一名目擊者向英國媒體天空新聞（Sky News）透露，其中一名揮舞大刀的嫌犯遭警方以電擊槍制伏；還聽說有人在驚慌中互相踩踏，也有人躲進廁所避難。

目擊者錢伯斯（Wren Chambers）告訴BBC，他最初察覺情況不對，是看到一名手臂染血的男子衝過車廂，大喊：「他們有刀，快跑！」錢伯斯與朋友立刻往車頭方向去，途中看到一名男子倒在地上。

錢伯斯說，當他意識到發生什麼事時，感到「非常緊張又害怕」。所幸，他與友人最後安全下車，毫髮無傷。

英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危。當地警方證實已逮捕2名嫌犯，將調度反恐人員協助調查。圖為當日警方現身亨丁頓站月台。象法新社
英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人,造成10人受傷送醫,其中至少9人命危。當地警方證實已逮捕2名嫌犯,將調度反恐人員協助調查。圖為當日警方現身亨丁頓站月台。法新社

英國 火車

