快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

光吃益生菌沒用，好菌要靠益生元才能留下！哪些食物富含益生元？

業師風暴／放寬高中職「免師培業師」 基層炸鍋憂3亂象

肯亞西部豪雨引發土石流 至少21死逾30人失蹤

中央社／ 奈洛比1日綜合外電報導

肯亞內政部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）表示，肯亞西部今天因豪雨引發土石流，造成至少21人身亡，逾30人下落不明。

這起土石流發生在深夜，地點位於肯亞西部的馬拉奎特東區（Marakwet East）。肯亞目前正值雨季。

穆爾科門在社群平台X上表示：「我們已確認這起災難造成21人喪生。根據家屬通報，還有超過30人失蹤。」

他說，在夜間，搜救行動已暫停。

肯亞紅十字會在社群媒體上傳空拍畫面，顯示大規模土石流，以及暴洪漫淹廣大區域。

紅十字會表示，他們正在與政府協調救援工作，包括動用飛機運送傷者。

紅十字會聲明指出：「一些災區因洪水氾濫及道路阻斷，救援人員很難進去。」

肯亞 土石流 紅十字會

延伸閱讀

「台灣贏了？」美參院通過終止川普關稅政策 網：投投票而已沒用啦

越南創紀錄豪雨致7死 逾十萬民宅淹水

桃芝颱風潛勢區20年未解 南投信義居民盼鬆綁禁地恢復耕作

豪雨不斷坪頂路邊坡土石流 淡水區公所緊急搶通

相關新聞

影／英國驚傳火車砍人！9人傷重命危2嫌落網 目擊者驚曝逃命瞬間

BBC報導，英國一列火車11月1日晚間驚傳持刀砍人事件，2名嫌犯在車上見人就砍，造成10人受傷送醫，其中至少9人命危；武...

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國落幕，期間台灣APEC領袖代表林信義與新加坡總理黃循財會面。黃循財在社群...

艾班尼斯：李強擬2026年訪問澳洲

澳洲總理艾班尼斯今天表示，中國國務院總理李強明年將訪問澳洲，行程可能包括造訪澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯（Uluru）

健康來得及／愈外向活愈久？內向者長壽的4大社交技巧

考量到社交與長壽之間關聯的各種研究，內向者（Introvert, 簡稱I人）難免覺得自己註定吃虧。因為研究顯示，擁有穩定人際關係的人通常壽命較長；記憶力堪比年輕20歲成年人的「超級高齡者」（super-agers），往往就特別外向。相較之下，長期孤獨則會增加認知退化甚至早逝的風險。為了健康著想，I人難道得逼自己交際？專家說，顧好4件事，不需要成為派對中的焦點，也能從社交生活中獲得長壽的益處。

APEC會場直擊 慶州宣言「人工智慧倡議」聚焦

2025年APEC經濟領袖會議1日落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲...

APEC會場直擊 林信義：美對半導體聚落有興趣

亞太經合會（APEC）領袖會議昨（1）日閉幕，我領袖代表林信義在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。