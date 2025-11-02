艾班尼斯：李強擬2026年訪問澳洲
澳洲總理艾班尼斯今天表示，中國國務院總理李強明年將訪問澳洲，行程可能包括造訪澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯（Uluru）。
法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）接受英國天空電視台（Sky News）訪問時說：「李總理將於明年訪問澳洲，我們已經討論過這件事。」
他補充說，雙方也談到李強對參觀烏魯魯有興趣，而他對此表示支持，「我認為，這是向全球超過10億人口展現澳洲中部風光的絕佳機會」。
烏魯魯名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產，這座高348公尺的巨岩以深土紅色調聞名於世，坐落在北領地（Northern Territory）艾麗絲泉（Alice Springs）附近的偏遠沙漠地區，是熱門旅遊景點。
李強上一次訪問澳洲是在2024年，是自2017年來中國總理首次訪澳，此行標誌著美國盟友澳洲與全球第2大經濟體中國之間關係趨於穩定。
中國是澳洲最大貿易夥伴，澳洲的資源與能源出口在雙邊貿易中占據主導地位。
