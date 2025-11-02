希臘克里特島爆發家族世仇槍擊 釀2死多傷
希臘官方媒體報導，克里特島（Crete）一處村莊今天發生槍擊事件，造成至少造成2人喪生、多人受傷。警方將這起事件形容為家族間的仇恨衝突。
綜合法新社和路透社引述雅典通訊社（ANA）報導，這起槍戰發生在克里特島首府艾拉克隆（Iraklio）西南方約52公里的山區村莊沃里齊亞（Vorizia）；根據死者包括1名約50歲的女性和1名30多歲的男性。
一名匿名警方官員指出，這起事件發生前數小時，村莊裡一處興建中的房屋因爆裂裝置而遭到鎖定。
警方尚未逮捕任何人，據信部分涉案人員已逃往附近的深谷之中。
克里特島上非法持槍現象十分普遍，家族世仇也屢見不鮮。當地經常在婚禮和節日慶典上鳴槍慶祝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言