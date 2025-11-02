林信義與黃循財閉門晤談 氣氛融洽

考量到社交與長壽之間關聯的各種研究，內向者（Introvert, 簡稱I人）難免覺得自己註定吃虧。因為研究顯示，擁有穩定人際關係的人通常壽命較長；記憶力堪比年輕20歲成年人的「超級高齡者」（super-agers），往往就特別外向。相較之下，長期孤獨則會增加認知退化甚至早逝的風險。為了健康著想，I人難道得逼自己交際？專家說，顧好4件事，不需要成為派對中的焦點，也能從社交生活中獲得長壽的益處。

