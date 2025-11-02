快訊

林信義與黃循財閉門晤談 氣氛融洽

中央社／ 慶州2日電

2025年亞太經濟合作會議（APEC）已於昨天圓滿落幕，APEC台灣代表團今天早上釋出雙邊談話資訊，台灣領袖代表林信義與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）年會於韓國慶州舉辦，林信義昨天於記者會表示，幾乎10幾個國家都有交流，只是形式不太一樣。

APEC台灣代表團今早釋出雙邊資訊，林信義於10月30日與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談。林信義及黃循財就台星共同關心議題交換意見。雙方會談交流熱絡、氣氛融洽。

黃循財社群媒體公布一則關於APEC此行的短影片，其中畫面也出現與林信義互動的畫面。

林信義 APEC 黃循財

