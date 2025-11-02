快訊

加薩停火學校重開 逾2.5萬孩童回難民教室上課

中央社／ 加薩紐瑟拉特1日綜合外電報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）宣布，隨著加薩走廊停火協議啟動，境內一些學校已重新開學，孩童回到課堂上。

救濟工作署主任拉扎里尼（Philippe Lazzarini）上月28日在社群平台X表示，已有超過2萬5000名學童參加救濟工作署設立的「臨時學習場所」，另有約30萬名學生將以線上學習方式來上課。

加薩中部紐瑟拉特西區（western Nuseirat）的哈賽納學校（Al Hassaina）今天已經恢復上課，即便是教室資源仍然缺乏。

11歲的學童芮德萬（Warda Radwan）表示，她非常期待回到正常學習。

她告訴法新社說：「我現在已經六年級了，但因為戰爭流離失所，我失去兩年學習機會。」

上課了，約有50名女學生擠在一間教室裡，她們沒有桌椅，只能席地而坐。

在以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間持續兩年的戰爭裡，哈賽納學校與救濟工作署在加薩的其他設施，都成為流離失所家庭的庇護所。

