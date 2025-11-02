快訊

華航機隊／曾堅持不買波音747 華航當年如何回心轉意

粿粿疑買網軍證據瘋傳！狂PO洗白文 網抓包「千元買網軍」鐵證

日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全

英國劍橋郡火車驚傳持刀傷人 數名傷者送醫兩人被捕

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

英國警方表示，英格蘭東部劍橋郡一列火車今天發生持刀傷人事件，警方已逮捕兩名嫌犯，還有數名傷者送醫治療。

法新社報導，英國交通警察局（BTP）在社群媒體X平台發文指出：「我們目前正在處理一列開往亨丁頓（Huntingdon）的火車上發生的事件，數人遭到刺傷…，有兩人已被逮捕。」

劍橋郡（Cambridgeshire）警方談到：「數人已被送往醫院。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在X平台發文寫道，這起「駭人聽聞的事件」令人深感擔憂，「我向所有受影響者致上慰問，並感謝緊急部門人員迅速應對」。

武裝警察已抵案發現場，這列火車正停靠在東英格蘭市集小鎮亨丁頓。

火車營運商倫敦東北鐵路公司（LNER）表示，相關當局在亨丁頓車站處理這起事件期間，公司所有鐵路路線已停駛。

火車 英國 警察

延伸閱讀

英國首相：不接受任何人施壓影響陸使館建案裁決

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

相關新聞

健康來得及／愈外向活愈久？內向者長壽的4大社交技巧

考量到社交與長壽之間關聯的各種研究，內向者（Introvert, 簡稱I人）難免覺得自己註定吃虧。因為研究顯示，擁有穩定人際關係的人通常壽命較長；記憶力堪比年輕20歲成年人的「超級高齡者」（super-agers），往往就特別外向。相較之下，長期孤獨則會增加認知退化甚至早逝的風險。為了健康著想，I人難道得逼自己交際？專家說，顧好4件事，不需要成為派對中的焦點，也能從社交生活中獲得長壽的益處。

APEC會場直擊 慶州宣言「人工智慧倡議」聚焦

2025年APEC經濟領袖會議1日落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲...

APEC會場直擊 林信義：美對半導體聚落有興趣

亞太經合會（APEC）領袖會議昨（1）日閉幕，我領袖代表林信義在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特會...

APEC會場直擊 大陸國家主席習近平催生AI合作組織

中國大陸國家主席習近平昨（1）日在亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議第二階段會議表示，目前新一輪科技革命和產業...

美軍部署菲律賓北部 阻陸控制巴士海峽

路透十月三十一日報導，台菲間狹窄的巴士海峽，成為美國圍堵中國大陸龐大海軍的計畫核心。美軍已在菲律賓北部部署岸基反艦飛彈，...

強化國防 日本考慮引進核潛艦

對日本引進核動力潛艦作為強化國防的可能性，內閣官房長官木原稔十月卅一日接受讀賣新聞等日媒聯訪時表明，不排除所有選項，將評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。