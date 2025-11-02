英國劍橋郡火車驚傳持刀傷人 數名傷者送醫兩人被捕
英國警方表示，英格蘭東部劍橋郡一列火車今天發生持刀傷人事件，警方已逮捕兩名嫌犯，還有數名傷者送醫治療。
法新社報導，英國交通警察局（BTP）在社群媒體X平台發文指出：「我們目前正在處理一列開往亨丁頓（Huntingdon）的火車上發生的事件，數人遭到刺傷…，有兩人已被逮捕。」
劍橋郡（Cambridgeshire）警方談到：「數人已被送往醫院。」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）在X平台發文寫道，這起「駭人聽聞的事件」令人深感擔憂，「我向所有受影響者致上慰問，並感謝緊急部門人員迅速應對」。
武裝警察已抵案發現場，這列火車正停靠在東英格蘭市集小鎮亨丁頓。
火車營運商倫敦東北鐵路公司（LNER）表示，相關當局在亨丁頓車站處理這起事件期間，公司所有鐵路路線已停駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言