敘利亞總統擬訪問華府 可能加入打擊伊斯蘭國聯盟
美國敘利亞問題特使巴瑞克今天宣布，敘利亞總統夏拉將訪問華府。如果夏拉成行，這將是敘利亞國家元首首度造訪美國首都。
路透社報導，根據白宮官員，夏拉（Ahmad al-Sharaa）將於「11月10日左右」訪問華府；一名敘利亞消息人士則稱夏拉預計於未來兩週內出訪美國。
巴瑞克（Tom Barrack）在波斯灣國家巴林出席安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）時，他在場邊告訴記者，夏拉此行「有望」宣布敘利亞加入由美國領導的打擊伊斯蘭國（Islamic State）聯盟。
巴瑞克談到，美方目標是爭取敘利亞加入華府自2014年起所領導對抗伊斯蘭國的聯盟。伊斯蘭國在其2014年至2017年的巔峰時期，曾掌控約1/3的敘利亞跟伊拉克國土。
巴瑞克稍早還提到，以色列與敘利亞在美國居中斡旋下，持續進行減緩緊張局勢的談判，且兩國已接近達成協議，不過他婉拒透露具體日期。
敘利亞跟以色列正進行磋商，敘利亞希望能藉此讓以軍停止空襲，並將部隊撤出敘利亞南部。
根據前述敘利亞消息人士，美國正推動敘利亞在夏拉訪問華府前，與以色列達成安全協議。
