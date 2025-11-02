巴黎羅浮宮竊案 法檢方再控兩名新嫌犯涉案
法國巴黎檢方今天表示，已向近日逮捕的兩名新嫌犯提出初步指控，他們涉嫌參與羅浮宮博物館的珠寶竊案。
美聯社報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）透過聲明指出，1名37歲嫌犯被指控犯下有組織竊盜及刑事共謀罪，此人曾有竊盜前科，另1名38歲女性嫌犯則被指控是共犯，兩人目前均遭羈押，但都否認涉案。
這名女性的律師索倫提諾（Adrien Sorrentino）告訴記者，他的客戶「深受打擊」，不明白自己怎麼會牽涉任何她被指控的罪行。
法國警方10月29日逮捕5名與羅浮宮竊案相關人士，其中1人是因DNA而被鎖定。貝庫歐談到，其中3人已被釋放，未受起訴。
法國警方首批逮捕的另外兩名嫌犯，本週已被以有組織竊盜及犯罪共謀罪起訴，他們是來自巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）的34歲與39歲男性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言