美軍部署菲律賓北部 阻陸控制巴士海峽

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
菲律賓士兵正在巴丹群島舉行升旗儀式。巴丹群島位於台菲之間，地理位置重要。路透
菲律賓士兵正在巴丹群島舉行升旗儀式。巴丹群島位於台菲之間，地理位置重要。路透

路透十月三十一日報導，台菲間狹窄的巴士海峽，成為美國圍堵中國大陸龐大海軍的計畫核心。美軍已在菲律賓北部部署岸基反艦飛彈，並在全菲不間斷地舉行聯合軍演。此舉的目標之一是封鎖巴士海峽，阻止中國軍艦進入西太平洋。一旦中國攻台，此處將成為戰略要衝。

菲律賓北部的巴丹群島位於巴士海峽，距台灣不到一四五公里，是全菲面積最小、最北且人口最稀少的省分，原是菲律賓寧靜的後院，地理位置卻使該群島站在美中於亞太展開大國競爭的最前線。

根據今年以來的美菲聯演，美國與其盟邦菲律賓準備使用岸基反艦飛彈，這些飛彈也能攻擊企圖侵略或封鎖台灣的中國海軍艦隊。

美軍去年才將新引進的「泰風」（也稱堤豐）岸基飛彈發射系統部署至巴丹群島南方的菲律賓呂宋島，能發射射程至少一六○○公里的美製「戰斧」巡弋飛彈，將涵蓋中國內陸部分地區。

一旦「台灣有事」，若中國海軍要對美日可能出手干預遂行「反介入」，那勢必要能深入西太平洋；若中國封鎖台灣，中國海軍也需在西太平洋活動。

已退役的前菲律賓海軍副司令隆美爾．王指稱，「我們必須能阻止中國控制巴士海峽；在戰爭的情境之下，那將是決定勝敗的關鍵點」；菲律賓前參謀總長包蒂斯塔也提到，如果無法控制菲北，幾乎不可能入侵台灣。

美軍部署巴丹群島是五角大廈通盤策略的其中一環，目的在於利用群島的地理條件嚇阻或擊退想要攻擊台灣或其他南海爭議地區的中國軍隊。

菲律賓由七六○○多座大小島嶼組成，位於第一島鏈的重要位置，該島鏈從日本、台灣、菲律賓延伸至馬來西亞婆羅洲，形成包圍中國沿岸的水域。

美軍 飛彈 菲律賓 美中 巡弋飛彈

