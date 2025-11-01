快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

日相高市早苗會林信義 陸嚴正抗議

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

日本首相高市早苗昨天與我ＡＰＥＣ領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並ＰＯ上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部昨晚表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，並警告日方，此舉「嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣」。

大陸外交部發言人昨晚在官網發布答記者問，對於高市早苗與林信義會晤後並使用我官方用語稱呼林為總統府資政，做出上述表示。

大陸外交部發言人稱，日本領導人執意在ＡＰＥＣ會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。「中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

發言人強調，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線」。

