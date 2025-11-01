貝森特會林信義 對台半導體聚落感興趣

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨閉幕，我領袖代表林信義在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特會談卅分鐘到四十分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談；高市早苗在社群平台Ｘ分享昨與林信義會談，希望深化日台務實合作。

新加坡總理黃循財一日在其社媒臉書帳號上傳一段影片，可見他和這次ＡＰＥＣ領袖會議與會領袖與代表會晤的畫面，其中包括我國領袖代表林信義。

我方說明，林信義與高市會晤約廿分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化；林信義祝福日本政府在高市帶領下順利推動國政，也期待台日能在ＡＩ、數位貿易、經濟、防災等相關議題強化合作關係；而高市重申日本對台海和平及穩定的重視。

國科會主委吳誠文周三在部長級會議歡迎晚宴上與美國國務卿魯比歐互動，據轉述，吳誠文與魯比歐及其他經濟體官方代表就科技政策與ＡＩ發展等議題深入交流。

林信義說，他在ＡＰＥＣ領袖會議的發言重點，強調面對經濟不確定性，各經濟體要強化產業自主與經濟安全，同時維持國際貿易開放和全球市場活力；政府必須打造穩定透明可預期的經貿環境，來協助企業在變動格局中建立韌性，使企業能安心長期投資和推動創新。