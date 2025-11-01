貝森特會林信義 對台半導體聚落感興趣

快訊

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州報導

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨閉幕，我領袖代表林信義在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特會談卅分鐘到四十分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談；高市早苗在社群平台Ｘ分享昨與林信義會談，希望深化日台務實合作。

新加坡總理黃循財一日在其社媒臉書帳號上傳一段影片，可見他和這次ＡＰＥＣ領袖會議與會領袖與代表會晤的畫面，其中包括我國領袖代表林信義。

我方說明，林信義與高市會晤約廿分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化；林信義祝福日本政府在高市帶領下順利推動國政，也期待台日能在ＡＩ、數位貿易、經濟、防災等相關議題強化合作關係；而高市重申日本對台海和平及穩定的重視。

國科會主委吳誠文周三在部長級會議歡迎晚宴上與美國國務卿魯比歐互動，據轉述，吳誠文與魯比歐及其他經濟體官方代表就科技政策與ＡＩ發展等議題深入交流。

林信義說，他在ＡＰＥＣ領袖會議的發言重點，強調面對經濟不確定性，各經濟體要強化產業自主與經濟安全，同時維持國際貿易開放和全球市場活力；政府必須打造穩定透明可預期的經貿環境，來協助企業在變動格局中建立韌性，使企業能安心長期投資和推動創新。

習高會才結束…高市早苗會晤我APEC領袖代表 陸外交部強硬出聲

日本首相高市早苗今日與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並PO上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部表示堅決反對，...

美軍部署菲律賓北部 阻陸控制巴士海峽

路透十月三十一日報導，台菲間狹窄的巴士海峽，成為美國圍堵中國大陸龐大海軍的計畫核心。美軍已在菲律賓北部部署岸基反艦飛彈，...

強化國防 日本考慮引進核潛艦

對日本引進核動力潛艦作為強化國防的可能性，內閣官房長官木原稔十月卅一日接受讀賣新聞等日媒聯訪時表明，不排除所有選項，將評...

全球車企鬆口氣 安世半導體可望出貨

荷蘭政府控制陸企安世半導體公司後，大陸政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。大陸商務部昨天表示，大陸將綜合...

習李會盼戰略溝通 促北韓對話

南韓慶州年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨天閉幕，與會的中國大陸國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在...

日相高市早苗會林信義 陸嚴正抗議

日本首相高市早苗昨天與我ＡＰＥＣ領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並ＰＯ上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部昨晚表示堅決反...

