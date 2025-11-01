快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC特派員在現場／領袖合照 林信義與習近平零互動

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州報導
南韓亞太經合會（APEC）峰會一日閉幕，與會領袖合影時台灣領袖代表林信義（左二）與中國大陸國家主席習近平（左四）全程無互動。圖／APEC台灣媒體團提供
南韓亞太經合會（APEC）峰會一日閉幕，與會領袖合影時台灣領袖代表林信義（左二）與中國大陸國家主席習近平（左四）全程無互動。圖／APEC台灣媒體團提供

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨閉幕，領袖合照時，我方代表林信義與中國大陸國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。

至於賴清德總統是否交代，可以或不可以與習近平互動，林信義否認，他表示，是否互動都是自然發展的現象。

林信義去年代表賴清德總統出席ＡＰＥＣ秘魯峰會時，與習近平場邊寒暄。

這次在ＡＰＥＣ官方釋出的錄影畫面中，並未見到林信義與習近平有互動。昨天領袖大合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過時，並未跟習、黃交流或致意。林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，「有時候要看機緣」。

不過，林信義在領袖合照站在畫面的最右側，外交部國際組織司司長孫儉元表示，各經濟體主辦ＡＰＥＣ時安排的合照站位並不一致，今年起我方透過駐韓代表處不斷詢問安排，直到前晚十時才收到韓方通知，我方馬上聯繫韓方，盼了解狀況迄今未獲回覆。

孫儉元說，今年與會平順，我方獲得的待遇和其他經濟體一致；針對南韓方在轉播ＡＰＥＣ現場畫面時，放上中華民國國旗並標注我為台灣，他說，那是媒體、不是官方作為，到目前為止，沒有因此感受到壓力或不平等待遇。

林信義 習近平 賴清德

延伸閱讀

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

不甩李在明願望？韓中會談習近平給4建議 陸官媒會後避提這國家

高市早苗會晤林信義20分鐘 重申台海和平穩定、盼深化日台合作

指台韓產業優勢鮮明互補 林信義：聯手可強化供應鏈韌性

相關新聞

習高會才結束…高市早苗會晤我APEC領袖代表 陸外交部強硬出聲

日本首相高市早苗今日與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並PO上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部表示堅決反對，...

美軍部署菲律賓北部 阻陸控制巴士海峽

路透十月三十一日報導，台菲間狹窄的巴士海峽，成為美國圍堵中國大陸龐大海軍的計畫核心。美軍已在菲律賓北部部署岸基反艦飛彈，...

強化國防 日本考慮引進核潛艦

對日本引進核動力潛艦作為強化國防的可能性，內閣官房長官木原稔十月卅一日接受讀賣新聞等日媒聯訪時表明，不排除所有選項，將評...

全球車企鬆口氣 安世半導體可望出貨

荷蘭政府控制陸企安世半導體公司後，大陸政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。大陸商務部昨天表示，大陸將綜合...

習李會盼戰略溝通 促北韓對話

南韓慶州年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨天閉幕，與會的中國大陸國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在...

日相高市早苗會林信義 陸嚴正抗議

日本首相高市早苗昨天與我ＡＰＥＣ領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並ＰＯ上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部昨晚表示堅決反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。