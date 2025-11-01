陸打稀土牌 貝森特：最多脅迫美2年

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／連線報導

川習會」十月卅日落幕，美國財政部長貝森特十月卅一日接受英國金融時報專訪說，北京犯下真正錯誤，威脅暫停稀土出口，美國將在兩年內確保稀土替代供應。他說，美國總統川普已與中國大陸國家主席習近平達成「平衡」。

貝森特警告，中國無法再將關鍵礦產當作脅迫工具，原因包括美方有抵銷衝擊的手段，中國在稀土領域對美國的影響力估計頂多再維持十二至廿四個月；中方作為已讓各方警醒，「他們犯下一個真正錯誤。把槍放在桌上是一回事，但朝天開槍又是另一回事」。

貝森特認為，全球對稀土出口管制的強烈反對讓中國領導高層略感震驚；假設各項條件不變，美中堪稱已達到某種平衡，未來十二個月可在該「平衡」下運作。

貝森特說，川、習在南韓釜山會談時明顯互相尊重，習近平雖提出關切，但顯然希望與川普找到合作領域，「兩位領袖都期待面對面推動進展，而非像自今春以來那樣動盪不安。他們清楚兩國關係穩定，對雙方及全球經濟都至關重要」。

貝森特表示，抖音海外版TikTok的美國版所有權相關交易可望很快就能落實；美中預定本周簽署貿易協議，他有信心達成，並認為美中溝通管道已改善很多。

另外，七大工業國集團（G7）十月卅至卅一日在加拿大多倫多舉行能源與環境部長會議。與會的美國能源部長萊特說，G7必須運用非市場策略來削弱中國在稀土生產的主導地位，這是戰略上的必要做法。

萊特對媒體說，現在大家都看清「其實中國就是利用非市場手段，把其他國家排擠出高科技產品的製造領域，藉此取得戰略優勢」，G7成員國必須建立自身能力，能開採、加工、提煉和製造稀土元素相關產品，「我們必須介入，也運用若干非市場的力量」。

川普在這次川習會後宣布，美國二、三月對中國加徵的芬太尼關稅由百分之廿降至百分之十，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制新措施並遏制芬太尼流竄。

