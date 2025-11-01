快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／陸明年主辦APEC 兩岸互動受挑戰

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州報導

ＡＰＥＣ南韓峰會落幕，明年將由中國大陸接力主辦，從慶州到深圳，看不見的中國壓力如影隨形。雖然中方曾承諾將依照ＡＰＥＣ慣例，確保各會員平等參加，但我方能否有尊嚴地參與，並受到合理對待，仍取決於兩岸互動，賴政府也要避免讓對岸找到藉口和理由，成為我在ＡＰＥＣ活動上的挑戰。

近幾年，台灣努力跳脫單一的兩岸議題，利用地緣政治的角色，逐步走向更複雜的全球供應鏈環結裡，進而增加我在國際場域吸引理念相近國家的能力。ＡＰＥＣ是少數國際舞台中，台灣難得可以透過會員身分參與的國際組織盛會，每年的參與都要維持自身熱度，以及累積與他國的互動經驗。

誠如我方代表林信義在活動開始前致詞說，ＡＰＥＣ是我國跟其他代表團能平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢之下難得能夠出席的峰會，多年來台灣積極參與，在ＡＰＥＣ能見度不斷提升，對區域繁榮發展作出具體貢獻。

檯面上點出ＡＰＥＣ的重要性，然而ＡＰＥＣ峰會落幕後，卸下任務的林信義半開玩笑說，這是苦差事，大家都要躲。

確實，鎂光燈前，各會員方代表的一舉一動，都受到高度矚目，但在鏡頭照不到的地方，也要盡力與各國代表互動。尤其是，光要代表我方前往ＡＰＥＣ領袖峰會，代表名單也必須與中方達成默契，特別是備受關注的明年峰會。

台灣如何公平完整地參與，球並非只在中國大陸國家主席習近平手上，從現在到明年，兩岸關係直接影響明年參與空間，賴清德總統作為利害關係的一方，當然也掌握主動權。

但賴總統主張互不隸屬，宣布賴十七條因應統戰威脅，兩岸關係冰凍，迄今看不到解凍的跡象。

台灣要參與明年ＡＰＥC的待遇，我方去年在秘魯峰會時，結合理念相近國家向中方及會員體表達訴求，當時中方曾致函各會員國與經濟體，承諾將依照ＡＰＥC規定與慣例。有了這項北京書面保證，只是成功的第一步。

於此同時，習近平在接下ＡＰＥＣ主辦權時表達，希望明年在中國時，ＡＩ蝴蝶不僅可以飛起來還會唱歌。因此，明年對於北京而言，有著不能落人話柄的壓力，否則將斲傷大國顏面，也有害北京與全球的交往。

只是最終關鍵仍在兩岸關係的發展，如何化解海峽僵局，讓中國大陸可以履行舉辦ＡＰＥＣ的承諾，賴總統有一年時間可以把握和努力。

峰會 中方 北京 林信義 習近平

延伸閱讀

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

不甩李在明願望？韓中會談習近平給4建議 陸官媒會後避提這國家

高市早苗會晤林信義20分鐘 重申台海和平穩定、盼深化日台合作

指台韓產業優勢鮮明互補 林信義：聯手可強化供應鏈韌性

相關新聞

習高會才結束…高市早苗會晤我APEC領袖代表 陸外交部強硬出聲

日本首相高市早苗今日與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並PO上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部表示堅決反對，...

美軍部署菲律賓北部 阻陸控制巴士海峽

路透十月三十一日報導，台菲間狹窄的巴士海峽，成為美國圍堵中國大陸龐大海軍的計畫核心。美軍已在菲律賓北部部署岸基反艦飛彈，...

強化國防 日本考慮引進核潛艦

對日本引進核動力潛艦作為強化國防的可能性，內閣官房長官木原稔十月卅一日接受讀賣新聞等日媒聯訪時表明，不排除所有選項，將評...

全球車企鬆口氣 安世半導體可望出貨

荷蘭政府控制陸企安世半導體公司後，大陸政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。大陸商務部昨天表示，大陸將綜合...

習李會盼戰略溝通 促北韓對話

南韓慶州年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議昨天閉幕，與會的中國大陸國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在...

日相高市早苗會林信義 陸嚴正抗議

日本首相高市早苗昨天與我ＡＰＥＣ領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並ＰＯ上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部昨晚表示堅決反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。