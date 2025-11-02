APEC會場直擊 大陸國家主席習近平催生AI合作組織

中國大陸國家主席習近平昨（1）日在亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議第二階段會議表示，目前新一輪科技革命和產業變革深入發展，特別是人工智慧等先進技術快速發展，為人類社會開闢新前景。

他提出三點建議，分別是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢；堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式；落實普惠共享，展現亞太包容發展新氣象。

習近平並倡議成立「世界人工智慧合作組織」，盼通過發展戰略、治理規則、技術標準等合作，積極為國際社會提供公共產品。

新華社報導，習近平表示，世界經濟增長動能不足，全球發展赤字擴大，氣候變化、糧食和能源安全等挑戰加劇，亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇，應對新挑戰，共同開創可持續的美好明天。

他提出三點建議，首先是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢。要充分發揮新技術的驅動和賦能作用，搶抓數位化、智慧化、綠色化機遇，加快培育發展新質生產力。啟動數據的基礎資源作用和創新引擎作用，推進數據安全有序流動，加快數字經濟高品質發展。

其次是堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式。綠水青山就是金山銀山。要本著對子孫後代負責的態度，加強各經濟體綠色發展戰略對接，促進優質綠色技術和產品自由流通，加快推動發展方式綠色低碳轉型。