APEC會場直擊 慶州宣言「人工智慧倡議」聚焦

2025年APEC經濟領袖會議1日落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲明，強調促進貿易投資和提升供應鏈韌性等，以強化區域連結。

慶州宣言重申，會員經濟體領袖正致力加強合作，並採取具體行動促進經濟成長，使全民受惠，並指出人工智慧（AI）快速發展與人口結構變化正重塑勞動市場，對APEC會員經濟體造成深遠影響。

APEC會員國領袖指出，亞太地區正處於關鍵時刻，全球貿易體系仍面臨諸多挑戰，他們允諾依據以下原則採取行動，包括建構全球最具活力且互聯互通的區域經濟、為數位及AI轉型超前部署，以及攜手應對各項挑戰，共享成長成果。

會員國領袖支持「APEC人工智慧倡議」，以推動APEC內部AI轉型成功，也在各層面強化AI能力，並支持「APEC人口結構變遷合作架構」，盼促進亞太地區所有會員經濟成長與繁榮。

同時，韓國外交部長趙顯與產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九共同主持的APEC部長級會議，也在會後發表聯合聲明。

根據APEC官網新聞稿，這份聲明重申對「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）承諾，強調透過促進貿易與投資、提升供應鏈韌性、推動結構性改革及加強人員交流，強化區域連結。

2020年APEC峰會通過「2040太子城願景」，推動亞太地區的自由開放投資貿易、加深區域經濟整合。與會部長認同全面改革世界貿易組織（WTO）的重要性，以提升WTO職能。

