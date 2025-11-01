蘇丹叛軍奪下法舍後 最新衛星影像曝光「暗示持續有大屠殺」

快訊

中央社／ 蘇丹港31日綜合外電報導
非洲東北部國家蘇丹的法舍市（El-Fasher）數天前落入準軍事組織「快速支援部隊」手中後，美國耶魯大學研究人員今天說，最新衛星影像暗示，當地很可能一直在進行大屠殺。 法新社
非洲東北部國家蘇丹的法舍市（El-Fasher）數天前落入準軍事組織「快速支援部隊」手中後，美國耶魯大學研究人員今天說，最新衛星影像暗示，當地很可能一直在進行大屠殺。

法新社報導，「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）自2023年4月起與蘇丹正規軍交戰，並對法舍進行了長達18個月的圍攻，終於在26日將正規軍逐出其在蘇丹西部達佛地區（Darfur）的最後據點。

法舍淪陷後，陸續傳出草率處決、性暴力、援助人員遭攻擊、掠奪財物及綁架等事件，當地通訊至今仍大多中斷。

耶魯大學（Yale University）的人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）發布報告指出，根據最新衛星影像，他們有理由相信法舍人口大多可能「已經死亡、被俘虜或是躲藏起來」。

從27日至今，研究人員一共指認至少31處疑似人類遺體的聚集地點，散布在住宅區、大學校園和軍事設施內，「大量殺戮不斷發生的跡象清楚可見」。

從法舍順利逃到附近城鎮塔維拉（Tawila）的人告訴過法新社，法舍發生大規模屠殺，孩童在父母眼前遭槍擊，有民眾在逃難途中遭到毆打和搶劫。

根據聯合國（UN）的說法，已有6萬5000多人逃離法舍，但仍有數萬人受困其中。在快速支援部隊對法舍發動最後攻勢前，當地約有26萬人口。

蘇丹 軍事 衛星 聯合國

