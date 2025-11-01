習高會才結束…高市早苗會晤我APEC領袖代表 陸外交部強硬出聲

日本首相高市早苗今日與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並PO上網，引起北京當局強烈不滿，大陸外交部表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，並警告日方，此舉「嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣」。

大陸外交部發言人1日晚間在官網發布答記者問，對於高市早苗與林信義會晤後並使用我官方用語稱呼林為總統府資政，做出上述表示。

大陸外交部發言人稱，日本領導人執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。「中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

該發言人強調，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線」。

其指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。「日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行」。

其強調，「中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處」。

值得一提的是，昨天下午大陸國家主席習近平才與高市早苗會晤，呼籲日方「恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖」，雙方還都重申全面推進「戰略互惠關係」。