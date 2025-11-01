快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

香港01／ 撰文：成依華
在10月31日的會議上，高市早苗坐在印尼總統普拉伯沃旁邊。 美聯社
在10月31日的會議上，高市早苗坐在印尼總統普拉伯沃旁邊。 美聯社

亞太經濟合作會議（APEC）10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，日本首相高市早苗成為話題，她被拍下「滑椅子」找印尼總統聊天、熱情地與智利總統搭膊頭交談的畫面，日媒指，這些「超積極」的外交行為舉止引起網友注意，片段在網絡熱傳。

在10月31日的會議上，高市早苗坐在印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）旁邊，在熱傳的現場片段中，普拉伯沃正閱讀文件，高市早苗則目不轉睛地看著他，她之後「滑椅子」靠向普拉伯沃，面帶微笑，普拉伯沃也注意到她，雙手合十示好，兩人開始聊天。

據日媒指，兩人或許在語言溝通方面存在一些困難，高市早苗仍積極地與普拉伯沃互動，用手勢表達自己的想法，兩人一起閱讀文件。

在11月1日的APEC會議上，高市早苗則被拍下她熱情地與智利總統博里奇（Gabriel Boric）交談的畫面，她把手分別搭在對方的肩膀與手臂上。

在11月1日的APEC會議上，高市早苗被拍下她熱情地與智利總統博里奇交談的畫面，她把手分別搭在對方的肩膀與手臂上。 路透社
在11月1日的APEC會議上，高市早苗被拍下她熱情地與智利總統博里奇交談的畫面，她把手分別搭在對方的肩膀與手臂上。 路透社

日媒指，高市早苗在峰會上出人意料、極其活躍的「超積極」外交策略讓網友驚訝。有網友讚這是前首相石破茂做不到的「搭訕」方式，但也有網友認為她的行為不得體。

美國總統川普較早前訪問日本時，高市早苗也曾與對方表現親暱，因此引起爭議。

編輯推薦

美國總統川普較早前訪問日本時，高市早苗也曾與對方表現親暱，因此引起爭議。 法新社
美國總統川普較早前訪問日本時，高市早苗也曾與對方表現親暱，因此引起爭議。 法新社

延伸閱讀：

APEC峰會｜習近平與高市早苗會談 日方：確認構築戰略互惠關係

APEC｜高市早苗訪韓與李在明會談 一致同意積極推進首腦頻繁互訪

文章授權轉載自《香港01》

高市早苗 普拉伯沃 首相 APEC 日本 智利 印尼 川普 美國

延伸閱讀

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

習高會 從冷臉到微笑洩外交訊號 「氣氛看起來超級緊張」

與高市早苗會談後 李在明盛讚「印象非常良好」：希望頻繁會晤

高市早苗挽手川普惹話題 他分析：日本表面解放、內心仍封閉

相關新聞

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

亞太經濟合作會議（APEC）10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，日本新首相高市早苗成為話題，她被拍下「滑椅子」找印尼總統聊天、熱情地與智利總統搭膊頭交談的畫面，日媒指，這些「超積極」的外交行為舉止引起網友注意，片段在網絡熱傳。

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

中國國家主席習近平與日本新首相高市早苗於10月31日正式在南韓慶州會晤，這也是時隔一年後兩國元首再度見面。在一開始兩人碰面時，可以看見臉部表情較為生硬，也可以看出外交關係的凝重面。高市稱「中日兩國肩負著維護地區和國際社會和平與繁榮的重要責任」，並希望坦誠對話「深化兩國領袖間的關係」。

APEC官方畫面曝光！我領袖代表與美日會談 親揭「與習近平0互動」原因

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會...

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。