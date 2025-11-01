影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

亞太經濟合作會議（APEC）10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，日本新首相高市早苗成為話題，她被拍下「滑椅子」找印尼總統聊天、熱情地與智利總統搭膊頭交談的畫面，日媒指，這些「超積極」的外交行為舉止引起網友注意，片段在網絡熱傳。

在10月31日的會議上，高市早苗坐在印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）旁邊，在熱傳的現場片段中，普拉伯沃正閱讀文件，高市早苗則目不轉睛地看著他，她之後「滑椅子」靠向普拉伯沃，面帶微笑，普拉伯沃也注意到她，雙手合十示好，兩人開始聊天。

據日媒指，兩人或許在語言溝通方面存在一些困難，高市早苗仍積極地與普拉伯沃互動，用手勢表達自己的想法，兩人一起閱讀文件。

在11月1日的APEC會議上，高市早苗則被拍下她熱情地與智利總統博里奇（Gabriel Boric）交談的畫面，她把手分別搭在對方的肩膀與手臂上。

日媒指，高市早苗在峰會上出人意料、極其活躍的「超積極」外交策略讓網友驚訝。有網友讚這是前首相石破茂做不到的「搭訕」方式，但也有網友認為她的行為不得體。

美國總統川普較早前訪問日本時，高市早苗也曾與對方表現親暱，因此引起爭議。

