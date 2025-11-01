羅浮宮搶案嫌犯巴黎出庭 被竊價值1億美元珠寶仍下落不明

巴黎檢方告訴法新社，多名本週因涉嫌羅浮宮珠寶搶案被捕的嫌犯，今天在巴黎法院出庭接受法官訊問。

法新社報導，巴黎檢察官辦公室並未透露出庭嫌犯人數。

竊賊上個月拿著電動工具，在光天化日下公然闖入世界參觀人數最多的藝術博物館羅浮宮，僅花7分鐘就盜走市值約1億200萬美元的珠寶。

法國當局最初宣布逮捕兩名嫌犯，檢方本週表示，警方又在巴黎及其周邊、特別是巴黎北郊的塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區拘捕5人，其中包括1名主嫌。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）29日表示，第1批落網的兩名男子，「部分承認指控」後，已被以竊盜及犯罪共謀起訴。

他們是涉嫌闖入展廳的兩名主嫌，當時另有兩名共犯在外把風。

被竊珠寶至今下落不明。