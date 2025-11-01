與高市早苗會談後 李在明盛讚「印象非常良好」：希望頻繁會晤

快訊

中央社／ 慶州1日綜合外電報導
南韓總統李在明受訪說，他對日本首相高市早苗「印象非常良好」，也稱「日韓關係能進一步發展」。 美聯社
亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議今天在南韓慶州市落幕，南韓總統李在明受訪說，他對日本首相高市早苗「印象非常良好」，也稱「日韓關係能進一步發展」。

高市早苗為了參加慶州市舉行的APEC峰會訪韓，於10月30日抵達南韓後率先與李在明舉行領袖會議，這是兩人首次會談。

當時高市早苗會後表示，她跟李在明就「日韓關係」及「日韓美三方關係」合作的重要性達成一致意見，這部分非常有意義。

共同社報導，李在明今天於記者會上盛讚高市早苗，「印象非常良好，我的擔憂全消，日韓關係能夠比現在進一步發展」。

他還說「希望頻繁會晤」，並提議下次到高市早苗的家鄉奈良縣舉行會談，高市已欣然同意。

李在明更指出，「長時間交談後發現我們有著完全相同的想法，我覺得她是一位非常優秀且出色的政治家」。

李在明也強調，韓日兩國可以合作的領域很多，「政治不是戰爭，若有問題，就應該攜手解決」。

南韓總統李在明（中右）提議下次到高市早苗（中左）的家鄉奈良縣舉行會談，高市已欣然同意。 路透社
