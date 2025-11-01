不甩李在明願望？韓中會談習近平給4建議 陸官媒會後避提這國家

中國國家主席習近平今天在南韓慶州與南韓總統李在明會談。習近平表示，中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，並就「開闢中韓關係新局面」提出4點建議，籲雙方「提升國民感情，促進民心相通」。不過中國官媒會後報導隻字未提北韓。

新華社報導，李在明與習近平今天下午在慶州博物館會談。習近平乘車抵達，南韓禮儀隊隆重歡迎，李在明熱情迎接習近平。歡迎儀式後，兩國元首舉行會談。

習近平說，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。建交33年來，兩國超越社會制度和意識形態差異，積極推進各領域交流合作，實現了相互成就、共同繁榮。事實證明，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益、順應時代潮流的正確選擇。

他強調，中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願與韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平與發展提供更多正能量。

據報導，習近平就「開闢中韓關係新局面」提出4點建議：

習近平強調，中共20屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議。中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，將堅定不移擴大高水準對外開放，與世界各國共用發展機遇。

報導稱，李在明表示，熱烈歡迎習近平時隔11年再次對韓進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大。韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。韓方高度重視對中關係，願與中方共同努力，推動雙邊友好合作關係得到更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

李在明表示，中國「十五五」規劃明確了未來5年的經濟發展方向和重點，韓方願加強對中互利合作，「維護產供鏈穩定」，給兩國人民帶來更多福祉。韓方願與中方「密切人文交流，改善國民感情」；加強國際和地區事務的溝通和協調，共同促進地區和全球和平發展。

報導指出，會談後，兩國元首共同見證雙方經貿、金融、農業、執法、科技等領域合作文本交換儀式。當晚，李在明與習近平小範圍友好交流，並為習近平舉行歡迎宴會。

另據韓聯社報導，李在明與習近平會談時表示，希望韓中兩國加強戰略溝通，促使北韓重返對話。不過，中國官媒會後報導隻字未提北韓。