能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平與日本新首相高市早苗於10月31日正式在南韓慶州會晤，這也是時隔一年後兩國元首再度見面。在一開始兩人碰面時，可以看見臉部表情較為生硬，也可以看出外交關係的凝重面。高市稱「中日兩國肩負著維護地區和國際社會和平與繁榮的重要責任」，並希望坦誠對話「深化兩國領袖間的關係」。

半小時會談重申「戰略互惠關係」

兩國領袖除了先確認了推進「戰略互惠關係」的方針，也就東海地區的緊張局勢，同意加強防衛部門之間的危機管理和溝通，並承諾強化經濟安全保障領域的出口管制對話，一致同意構建「建設性且穩定性的關係」，會議進行了約30分鐘。

雖然雙方表情凝重，但高市在會談一開頭仍說「中國是對日本相當重要的鄰國」，習近平也稱中日兩國關係「一衣帶水」。《朝日新聞》引述首相官邸要職人員的話指出「對於會談時要呈現什麼樣的表情，首相事先有想好才出席與會」，並稱高市有透露想進一步建立「實務性質關係」。

另一方面，高市也被認為想延續已故前首相安倍晉三過去的「地球儀外交」，就算當今民主自由陣營抑或是「對抗中國陣營」局勢正在成形，高市無論如何都希望跟中方溝通，並保持跟中國最高領導層級的對話。

高市就任的發言讓中方開綠燈

高市首相過去以對中強硬派、親台灣派的立場著稱，也曾經在今年前往台灣拜會賴清德總統與前總統蔡英文，並參拜靖國神社。加上被認為相對對中友善的石破茂前首相下台、親中的公明黨也停止與自民黨聯合執政，也讓中國政府對此警戒，因此在高市就任後，習近平是否有正式發送賀電給高市，至今仍是霧裡看花。

《朝日新聞》稱，高市在就任後隨即就不出席靖國神社的秋季例大祭，只透過支付「玉串費」表示心意。此外，高市在24日的國會演說再度強調中國是「重要的鄰國」，加上在川普造訪日本時的美日會談，高市並未批判中國等，最後也讓中國官方放下警戒，在兩國外長電話會談後，著手開始安排在南韓會面。

該報引述首相官邸要職人員的話指出「高市首相雖然被說是對中強硬派、但也無意想改變歷代政權的戰略」。同時也有首相身邊要職人員指出「我們與中國的經濟關係相當深、沒有必要在此時將狀況變得更險惡」，影響高市決定的，也是安倍第二次執政時對中國的懷柔策略。

日本神田外語大學教授興梠一郎則是對《產經新聞》稱，兩邊重視經濟交往的利害關係是一致的。他認為目前中國經濟狀況不佳，但當下兩國都重視發展經濟下的「戰略互惠關係」，因此就算經濟上過於依賴中國等仍有不少疑慮，但至少這是能安定中日關係的唯一共識。

高市在會談仍坦率提出其憂慮

日本《每日新聞》的報導稱，高市首相的應對迅速，展現避免「歷史」問題演變成外交糾紛的靈活，沒有發表任何可能刺激中方的言論。這些務實路線也似乎讓習近平的領導班子給予了一定程度肯定，才創造出會談環境。

該報導指出，中國從根本上說就是現實主義外交路線。無論對方是民主國家還是獨裁國家，只要能看到實際利益，中國立刻會轉頭交往。

只是，高市首相在會談上時也要求中方，希望中方在日本產水產品和牛肉的進口限制上採取積極應對措施。這些原本是過去石破茂在任時，中國政府表達示好下給予日方的善意舉動，如今有可能再度生變。過去高市在2023年出席國際原子能總署會議時，曾就中方代表發言「污染水」一事表示抗議，稱「要基於科學事實」。

另外就是高市在會談中提及中國在釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊的威脅性行動、拘留日本公民、以及稀土出口限制等問題，都是當前兩國必須解決的課題。

特別重要的是中國與台灣的兩岸問題上，高市首相對此強調：「兩岸關係良好對於該地區的穩定與安全至關重要」。她同時也對中國船隻在南海的行動以及香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況表達擔憂，並呼籲：「希望減少懸而未決的議題和挑戰，並取得具體成果」。

歷史觀等仍是中方所在意之處

只不過，習近平對日方表明，要求在歷史認知和台灣問題上「恪守原則」一事，也凸顯中方相當在意高市的歷史觀，習近平特別強調前陣子過世的前首相村山富市，在二戰後50週年發表的村山談話的重要性。

日本大東文化大學東洋研究所兼任研究員諏訪一幸就對《朝日新聞》指出，中方提及歷史問題，或許是想提醒日本的防衛政策，短期內日本的防衛費用增加等政策推進可能會有所保留。他並認為，中國愈是拿出強硬姿態，日本愈是要拿出毅然堅決態度因應，並在可幫忙的範圍內有限度跟中國重啟合作。

《產經新聞》則在社論中指出，原先中方對於高市的態度相應不理，但可能看到美日會談的氣氛融洽，加上高市在日本社會的支持度相當高，也體認到需要「至少見個面」的要求，社論認為日本國民的支持是高市最大的後盾，現在是守護國家利益並跟中國直率提出自己立場跟憂慮的時刻。

高市早苗也在31日這天，於社交平台「X」（舊推特）上發表與習近平在會場相視而笑的談話畫面。高市也在會場穿梭，笑稱自己是以「新人身份」跟大家自我介紹。縱使後來的中日領袖相會時間仍短，仍是中國官方打開溝通管道「成功的一步」，未來外交如何進展，也備受外界期待。

