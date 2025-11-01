快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

談了什麼？李在明會晤習近平贈禮有淵源 期待強化韓中戰略溝通

中央社／ 慶州1日綜合外電報導
南韓總統李在明今天與中國國家主席習近平在南韓慶州博物館進行會談。 法新社
南韓總統李在明今天與中國國家主席習近平在南韓慶州博物館進行會談。 法新社

南韓總統李在明今天與中國國家主席習近平在南韓慶州博物館進行會談，李在明表示，期待能強化與中國的戰略性溝通，這次APEC也成為促進兩國戰略合作更成熟的平台。

亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議今天落幕，緊接著韓中會談在慶州博物館舉行，下午3時30分左右，南韓總統李在明親自迎接中國國家主席習近平，2人在舉行歡迎儀式之後，進入正式會談。

根據韓聯社報導，雙方會談結束後，李在明表示，為了重啟與北韓的對話，期待能強化韓中兩國的戰略性溝通。他也強調，「區域內的穩定再怎麼強調都不為過」。李在明指出，尤其近期中國、北韓高層頻繁交流，這是非常正面的發展。

李在明表示，這次習近平以APEC為契機訪問南韓更具意義，「過去APEC曾發揮促進韓中建交的作用，希望能以此次訪問為契機，將APEC作為促進兩國戰略合作關係更加成熟的平台」。

經濟議題交流部分，李在明指出，目前韓中之間的經濟合作從過往的垂直性分工，變為現在的水平合作結構，「順應時代潮流，兩國關係應該要朝互惠結構來發展才行」。

習近平則向李在明表達，中國願意與南韓強化溝通，共同應對挑戰，推動兩國戰略關係的穩定且長期發展，為了區域的和平與發展注入更多活力。

在韓中會談前，李在明送上了高級圍棋盤及南韓傳統的螺鈿漆器圓形托盤。南韓總統辦公室表示，11年前習近平訪韓時，南韓曾贈送圍棋子當作禮物；圓形托盤則隱含了希望2國可以長久維持友好關係。

李在明送上了高級圍棋盤，南韓總統辦公室表示，11年前習近平訪韓時，南韓曾贈送圍棋子當作禮物。 圖／南韓總統室提供
李在明送上了高級圍棋盤，南韓總統辦公室表示，11年前習近平訪韓時，南韓曾贈送圍棋子當作禮物。 圖／南韓總統室提供

李在明 南韓 北韓 APEC 習近平

延伸閱讀

南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

習高會 從冷臉到微笑洩外交訊號 「氣氛看起來超級緊張」

為何選在深圳辦APEC 習近平這樣說

迎AI浪潮 習近平籲亞太強化互利合作並提三點建議

相關新聞

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

中國國家主席習近平與日本新首相高市早苗於10月31日正式在南韓慶州會晤，這也是時隔一年後兩國元首再度見面。在一開始兩人碰面時，可以看見臉部表情較為生硬，也可以看出外交關係的凝重面。高市稱「中日兩國肩負著維護地區和國際社會和平與繁榮的重要責任」，並希望坦誠對話「深化兩國領袖間的關係」。

APEC官方畫面曝光！我領袖代表與美日會談 親揭「與習近平0互動」原因

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會...

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

APEC部長會議發聲明 聚焦促進貿易提升供應鏈韌性

2025年APEC經濟領袖會議今天落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。