談了什麼？李在明會晤習近平贈禮有淵源 期待強化韓中戰略溝通

南韓總統李在明今天與中國國家主席習近平在南韓慶州博物館進行會談，李在明表示，期待能強化與中國的戰略性溝通，這次APEC也成為促進兩國戰略合作更成熟的平台。

亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議今天落幕，緊接著韓中會談在慶州博物館舉行，下午3時30分左右，南韓總統李在明親自迎接中國國家主席習近平，2人在舉行歡迎儀式之後，進入正式會談。

根據韓聯社報導，雙方會談結束後，李在明表示，為了重啟與北韓的對話，期待能強化韓中兩國的戰略性溝通。他也強調，「區域內的穩定再怎麼強調都不為過」。李在明指出，尤其近期中國、北韓高層頻繁交流，這是非常正面的發展。

李在明表示，這次習近平以APEC為契機訪問南韓更具意義，「過去APEC曾發揮促進韓中建交的作用，希望能以此次訪問為契機，將APEC作為促進兩國戰略合作關係更加成熟的平台」。

經濟議題交流部分，李在明指出，目前韓中之間的經濟合作從過往的垂直性分工，變為現在的水平合作結構，「順應時代潮流，兩國關係應該要朝互惠結構來發展才行」。

習近平則向李在明表達，中國願意與南韓強化溝通，共同應對挑戰，推動兩國戰略關係的穩定且長期發展，為了區域的和平與發展注入更多活力。

在韓中會談前，李在明送上了高級圍棋盤及南韓傳統的螺鈿漆器圓形托盤。南韓總統辦公室表示，11年前習近平訪韓時，南韓曾贈送圍棋子當作禮物；圓形托盤則隱含了希望2國可以長久維持友好關係。