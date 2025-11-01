快訊

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

APEC部長會議發聲明 聚焦促進貿易提升供應鏈韌性

中央社／ 慶州1日綜合外電報導
2025年APEC經濟領袖會議今天落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」。 歐新社
2025年APEC經濟領袖會議今天落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」。 歐新社

2025年APEC經濟領袖會議今天落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲明，強調促進貿易投資和提升供應鏈韌性等，以強化區域連結。

慶州宣言重申，會員經濟體領袖正致力加強合作，並採取具體行動促進經濟成長，使全民受惠，並指出人工智慧（AI）快速發展與人口結構變化正重塑勞動市場，對APEC會員經濟體造成深遠影響。

APEC會員國領袖指出，亞太地區正處於關鍵時刻，全球貿易體系仍面臨諸多挑戰，他們允諾依據以下原則採取行動，包括建構全球最具活力且互聯互通的區域經濟、為數位及AI轉型超前部署，以及攜手應對各項挑戰，共享成長成果。

會員國領袖們支持「APEC人工智慧倡議」（APECAI Initiative），以推動APEC內部AI轉型成功，也在各層面強化AI能力，並支持「APEC人口結構變遷合作架構」（APEC Collaborative Framework forDemographic Changes），盼促進亞太地區所有會員的經濟成長與繁榮。

同時，南韓外交部長趙顯與產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九共同主持的APEC部長級會議，今天也在會後發表聯合聲明。

根據APEC官網新聞稿，這份聲明重申對「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）的承諾，並強調透過促進貿易與投資、提升供應鏈韌性、推動結構性改革及加強人員交流，以強化區域連結。

2020年APEC峰會通過「2040太子城願景」，推動亞太地區的自由開放投資貿易、加深區域經濟整合。

與會部長認同全面改革世界貿易組織（WTO）的重要性，以提升WTO職能，使其更能符合現實情況並做出有效回應。

會議聲明也指出，數位化有助提升和促進貿易，並樂見在APEC架構下設立「無紙化貿易卓越中心」（ACCEPT），以強化公私部門合作。

與會部長也認知到人口結構變化對年輕世代的影響，強調賦能和協助年輕世代取得必要工具，以打造具韌性和繁榮未來的重要性。

2026年APEC峰會訂明年11月於中國廣東深圳舉行，南韓總統李在明對此表示將積極提供協助。

未來數年的東道國包含越南（2027年）、墨西哥（2028年）、新加坡（2030年）、日本（2031年）、智利（2032年）、巴布亞紐幾內亞（2033年）以及秘魯（2034年）。

APEC 南韓 峰會 AI

延伸閱讀

南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

AI、人口結構議題 李在明盼APEC各國共同面對

習近平李在明會談前 北韓稱非核化是白日夢

中日韓元首比一比 川普收割亞洲盟友「恩愛秀」背後什麼算盤？

相關新聞

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

中國國家主席習近平與日本新首相高市早苗於10月31日正式在南韓慶州會晤，這也是時隔一年後兩國元首再度見面。在一開始兩人碰面時，可以看見臉部表情較為生硬，也可以看出外交關係的凝重面。高市稱「中日兩國肩負著維護地區和國際社會和平與繁榮的重要責任」，並希望坦誠對話「深化兩國領袖間的關係」。

APEC官方畫面曝光！我領袖代表與美日會談 親揭「與習近平0互動」原因

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會...

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

APEC部長會議發聲明 聚焦促進貿易提升供應鏈韌性

2025年APEC經濟領袖會議今天落幕，21個會員經濟體領袖共同發表「慶州宣言」外，APEC部長級會議也在會後發表聯合聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。