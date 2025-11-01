林信義會貝森特、高市早苗 與習近平零互動？他說要看機緣

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會談30分鐘到40分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談。

林信義去年代表賴清德總統出席APEC秘魯峰會時，與中國大陸國家主席習近平打招呼。

而這次，在APEC官方釋出的錄影畫面中，並未見到林習有互動或交流，今天上午的領袖大合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過習黃二人時，並未跟他們有交流或致意。林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，有時候要看機緣。

林信義否認賴總統有交代可以或不可以跟習近平互動，他說，是否互動都是自然發展的現象。

另外，林信義提到明年主辦APEC的是中國，在今天上午的交接儀式中，大家感謝南韓主辦，並提到昨天領袖代表晚宴的表演節目之一是AI蝴蝶起舞，驚艷很多與會者，習近平接著說，希望明年在中國主辦時，蝴蝶不僅可以飛起來還會唱歌；林信義說，顯示東道國們都在努力準備。

不過，林信義在慶州的領袖合照站位位於畫面的最右側，我外交部國際組織司司長孫儉元表示，各經濟體主辦APEC時安排的合照站位並不一致，我方今年起透過駐韓代表處不斷詢問安排，直到昨晚10時才收到韓方通知，我方馬上聯繫韓方，希望了解背後的思維與邏輯，迄今未獲回覆。

孫儉元說，今年與會平順，我方獲得的待遇和其他經濟體一致。針對南韓方在轉播APEC現場畫面時，放上中華民國國旗並標注我為台灣，孫說，那是媒體不是官方作為，並未因此感受到壓力或不平等待遇。

林信義指出，他在APEC領袖會議的發言重點在於，面對經濟不確定性，各經濟體要強化產業自主與經濟安全，同時也要維持國際貿易開放和全球市場活力；政府必須打造穩定透明可預期的經貿環境，來協助企業在變動格局中建立韌性，使企業安心能長期投資和推動創新。他分享台灣發展出半導體供應鏈的經驗，是由政府發展出政策引導，跟民間部門共同努力打造的成果，經驗包含聚落、團隊、租稅優惠和人才培育，而很多會員體都非常有興趣。

林信義說，APEC不僅是國際經貿盛會，更是讓台灣被世界看見的重要舞台，他透過許多交流展現在全球經濟體系的貢獻，「我想我也完成總統交付的三大任務」。

展望明年，林信義說，光是應付這次會議就已經忙碌，沒有去想其他問題，他說，擔任APEC領袖代表是苦差事，大家都要躲，引發現場一片笑聲。