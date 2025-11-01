快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

林信義會貝森特、高市早苗 與習近平零互動？他說要看機緣

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州即時報導
APEC領袖代表林信義。記者張文馨／攝影
APEC領袖代表林信義。記者張文馨／攝影

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會談30分鐘到40分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談。

林信義去年代表賴清德總統出席APEC秘魯峰會時，與中國大陸國家主席習近平打招呼。

而這次，在APEC官方釋出的錄影畫面中，並未見到林習有互動或交流，今天上午的領袖大合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過習黃二人時，並未跟他們有交流或致意。林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，有時候要看機緣。

林信義否認賴總統有交代可以或不可以跟習近平互動，他說，是否互動都是自然發展的現象。

另外，林信義提到明年主辦APEC的是中國，在今天上午的交接儀式中，大家感謝南韓主辦，並提到昨天領袖代表晚宴的表演節目之一是AI蝴蝶起舞，驚艷很多與會者，習近平接著說，希望明年在中國主辦時，蝴蝶不僅可以飛起來還會唱歌；林信義說，顯示東道國們都在努力準備。

不過，林信義在慶州的領袖合照站位位於畫面的最右側，我外交部國際組織司司長孫儉元表示，各經濟體主辦APEC時安排的合照站位並不一致，我方今年起透過駐韓代表處不斷詢問安排，直到昨晚10時才收到韓方通知，我方馬上聯繫韓方，希望了解背後的思維與邏輯，迄今未獲回覆。

孫儉元說，今年與會平順，我方獲得的待遇和其他經濟體一致。針對南韓方在轉播APEC現場畫面時，放上中華民國國旗並標注我為台灣，孫說，那是媒體不是官方作為，並未因此感受到壓力或不平等待遇。

林信義指出，他在APEC領袖會議的發言重點在於，面對經濟不確定性，各經濟體要強化產業自主與經濟安全，同時也要維持國際貿易開放和全球市場活力；政府必須打造穩定透明可預期的經貿環境，來協助企業在變動格局中建立韌性，使企業安心能長期投資和推動創新。他分享台灣發展出半導體供應鏈的經驗，是由政府發展出政策引導，跟民間部門共同努力打造的成果，經驗包含聚落、團隊、租稅優惠和人才培育，而很多會員體都非常有興趣。

林信義說，APEC不僅是國際經貿盛會，更是讓台灣被世界看見的重要舞台，他透過許多交流展現在全球經濟體系的貢獻，「我想我也完成總統交付的三大任務」。

展望明年，林信義說，光是應付這次會議就已經忙碌，沒有去想其他問題，他說，擔任APEC領袖代表是苦差事，大家都要躲，引發現場一片笑聲。

林信義 APEC

延伸閱讀

習高會 從冷臉到微笑洩外交訊號 「氣氛看起來超級緊張」

高市早苗挽手川普惹話題 他分析：日本表面解放、內心仍封閉

APEC出訪慶州下榻傳統韓式建築 習近平1原因鍾情「這家四星酒店」

美財長APEC會晤林信義 討論內容曝光

相關新聞

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

林信義會貝森特、高市早苗 與習近平零互動？他說要看機緣

APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會...

南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

為期2天的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議今天在南韓慶尚北道慶州市落幕。下一屆峰會預計明年11月於中國廣東...

APEC領袖合照 林信義、習近平全程零互動

2025年亞太經濟合作會議（APEC）將落幕，參與峰會的各國領袖今天中午大合照，過程中，台灣領袖代表林信義和東道主韓國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。