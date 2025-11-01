寧靜小島成美中對抗前沿 菲國巴丹群島居民憂慮「二戰歷史重演」

美國為遏制中國軍力擴張，在菲律賓北端部署岸基反艦飛彈並積極與菲國聯合軍演；然而對居住於這些一夕之間變成重要戰略據點所在的居民而言，相關戰備作為讓社區感到不安。

路透社指出，美軍與菲國2023年4月在巴丹群島（Batanes）展開兩棲作戰演習後，這處距離台灣不到145公里的菲國北端前沿便開始嗅到戰地氛圍。今年4至6月一系列聯合演習期間，美軍更兩度空運反艦飛彈發射系統到當地。

在此之前當地人原本還覺得這個菲律賓最小、人口最少的省份寧靜平和，然而地理位置造就它如今成為美中競爭的前線。巴丹群島位於巴士海峽南端，扼守菲律賓與台灣間並貫通南海與西太平洋的重要航道。

美軍去年才把新引進的「泰風」（Typhon）陸基發射系統部署到巴丹群島南側的呂宋島。泰風能發射包括射程至少1600公里的戰斧飛彈，將能涵蓋一些中國內陸。

前菲國海軍副司令隆梅爾．王（Rommel Ong）告訴路透社：「我們必須具備阻止中國控制巴士海峽的能力，在戰爭情境下，這個關鍵點將決定勝負。」菲國前參謀總長包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）說得更直接：「如果你無法控制菲律賓北部，幾乎不可能入侵台灣。」

根據美菲兩國一些現、前任國防高層與軍方人員說法，在巴丹群島部署兵力是五角大廈廣泛戰略的一環，目的是利用菲律賓的地理位置，嚇阻或擊退中國對台灣或南海地區用兵。

對當地居民而言，這些戰備作為讓社區感到不安。

在巴丹群島，居民胡巴德（Hubalde）說當2023年軍演開始時，她立刻衝去搶購好幾袋米，其他人則囤積油、糖與奶粉。因為島上幾乎完全依賴從菲國本島運來的糧食、燃料、藥品與其他物資。

新上任的巴丹群島省長阿古托（Ronald Aguto Jr.）表示，社區在經歷最初的恐慌與搶購後已逐漸習慣軍事氛圍，而他的首要任務之一是更新省級應變計畫，預先考慮若爆發衝突，屆時可能須因應大量在台灣工作的菲律賓人湧入。目前約有20萬名菲律賓人住在台灣。

阿古托6月受訪時說，他們其中一項因應方式是把巴丹群島作為離台菲勞的中轉站，「我們的島僅能支撐2萬人，我們必須將他們送回本島才行」。

在已故前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino）政府時期擔任預算部長、現則為巴丹群島最有影響力仕紳之一的艾巴德（Florencio Abad）說：「我一直在想，該怎麼在離自己這麼近的戰爭中活下。即使我們沒直接捲入，也得有防範。若海空交通都被斷，該怎麼自給自足？」

巴丹群島曾於1941年12月日本偷襲珍珠港數小時後，遭從台灣來的日軍登陸，成為日軍與美軍的戰場。艾巴德呼籲馬尼拉當局安撫焦慮的居民，說明政府應對衝突的計畫，「我實在很怕歷史會重演」。