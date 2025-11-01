南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

為期2天的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議今天在南韓慶尚北道慶州市落幕。下一屆峰會預計明年11月於中國廣東深圳舉行，南韓總統李在明對此表示將積極提供協助。

韓聯社報導，李在明今天在APEC峰會第一階段會議結束後表示，時值亞太區域需要建立新里程碑的重要時期，大韓民國擔任APEC輪值主席國，他對此感到非常高興和榮幸，並對峰會期間積極提供協助的會員國領袖致謝。

中國國家主席習近平今天出席APEC峰會東道主交接環節，李在明移交下一屆峰會主辦權給習近平。習近平宣布下屆峰會訂明年11月在中國廣東深圳舉辦。

李在明指出，APEC將在習主席的領導下全新啟航，大韓民國將運用今年取得的成就，為明年峰會圓滿成功積極提供協助。

交接環節結束後，兩國元首在場內另行相見並握手交談。