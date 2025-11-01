11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修復，並進一步深化合作。他將基於這種想法與中方進行對話，重點聚焦經濟領域。

2016年南韓部署美國薩德系統，引發大陸強烈反彈與限韓令，成為雙邊關係的轉折點。加上南韓近來反中聲浪持續高漲，BBC中文網報導，大陸「十一」假期伊始，南韓對大陸開放團體旅客免簽入境。而在同一時間，首爾一些繁華地段上，一些政治活動人士叫喊著「不要中國」、「趕走中共」等口號。

韓聯社報導，李在明出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議第二階段會議，並在會後舉行的記者會上回覆韓中關係時指出，韓中兩國在不少領域存在競爭，但在持續建立合作關係。

他認為，國與國之間的關係本就錯綜複雜，合作、競爭、對抗並存。美國與大陸看似是互相競爭、矛盾的敵對關係，但兩國同時又在個別領域開展合作，進行交易，互相支持。韓中關係也如此，兩國地理相近，在經濟方面更是互相依賴與合作。

李在明提到，在兩國能互利共贏的多個領域，尤其在經濟、民間交流、維護東北亞和平穩定等領域，韓方將創造能與中方合作與溝通的機會。在實現韓半島和平穩定方面，中方的作用至關重要。只有韓半島穩定，東北亞才能實現穩定，這符合中方利益。期待中方發揮更大作用。

大陸央視新聞報導，李在明在回答提問時表示，中韓經濟合作至關重要。他還說，將積極創造機會促進中韓對話交流與合作，共同打造東北亞和平穩定。

李在明表示，韓方將致力於在多個方面加強與大陸的合作，特別是在經濟、民間交流領域，並將進一步探討如何在維護東北亞和平與穩定方面發揮作用，創造更多溝通與合作的契機。

大陸國家主席習近平1日下午與李在明舉行會談，這是習近平11年來首次訪韓，也是他與今年6月上任的李在明的首次會晤。