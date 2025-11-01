南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日表示，10月30日至31日，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，嚴重破壞地區和平穩定。有關事態進一步證明，菲律賓是南海問題攪局者、地區穩定破壞者。

田軍里指出，解放軍南部戰區組織兵力嚴密跟監，任何攪局南海、製造熱度的活動盡在掌握。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

菲律賓與美國、澳洲及紐西蘭在10月30日至31日，於南海菲律賓聲索海域舉行今年第7次代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習，展現共同維護區域穩定的承諾。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）1日發布新聞稿表示，菲律賓與美、澳、紐3國的軍隊，10月30日至31日在「西菲律賓海」舉行最新一輪MMCA演習。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲律賓軍方曾於9月13日發布聲明說，菲律賓、日本和美國在南海舉行聯合演習。解放軍南部戰區發言人田軍里表示，南部戰區12日至13日位南海海域進行例行巡航。菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。

大陸於9月10日宣布在主權爭議的南海黃岩島，建立國家級自然保護區，強調是維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」。

之後菲律賓外交部提出強烈抗議，指菲國擁有黃岩島主權及管轄權，並視其為菲律賓「長久以來不可分割的一部分」。大陸外交部則稱，黃岩島從來不在菲律賓領土範圍中，中方不接受菲方的無理指責和所謂的「抗議」。