聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。圖／法新社資料照
就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。圖／法新社資料照

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日表示，10月30日至31日，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，嚴重破壞地區和平穩定。有關事態進一步證明，菲律賓是南海問題攪局者、地區穩定破壞者。

田軍里指出，解放軍南部戰區組織兵力嚴密跟監，任何攪局南海、製造熱度的活動盡在掌握。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

菲律賓與美國澳洲紐西蘭在10月30日至31日，於南海菲律賓聲索海域舉行今年第7次代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習，展現共同維護區域穩定的承諾。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）1日發布新聞稿表示，菲律賓與美、澳、紐3國的軍隊，10月30日至31日在「西菲律賓海」舉行最新一輪MMCA演習。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲律賓軍方曾於9月13日發布聲明說，菲律賓、日本和美國在南海舉行聯合演習。解放軍南部戰區發言人田軍里表示，南部戰區12日至13日位南海海域進行例行巡航。菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。

大陸於9月10日宣布在主權爭議的南海黃岩島，建立國家級自然保護區，強調是維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」。

之後菲律賓外交部提出強烈抗議，指菲國擁有黃岩島主權及管轄權，並視其為菲律賓「長久以來不可分割的一部分」。大陸外交部則稱，黃岩島從來不在菲律賓領土範圍中，中方不接受菲方的無理指責和所謂的「抗議」。

菲律賓 黃岩島 小馬可仕 南海 APEC 解放軍 軍演 美國 澳洲 紐西蘭

相關新聞

「熊害」蔓延影響日本旅遊意願！外國遊客不安 旅行社忙安撫

日本正值秋季賞楓與健行旺季，但各地接連傳出熊出沒與襲擊事件，為旅遊氣氛蒙上陰影。不僅外國觀光客感到不安、旅行社忙於安撫與...

AI深偽干擾選舉…歐盟新規明年8月生效 外界擔憂1件事

今年荷蘭國會大選受到AI深偽技術影響，顯示歐洲選舉受AI干擾情形日益嚴重，歐盟的監管措施也被認為過於落後；歐盟高風險AI...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

為期2天的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議今天在南韓慶尚北道慶州市落幕。下一屆峰會預計明年11月於中國廣東...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

