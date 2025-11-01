快訊

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

坦尚尼亞大選結果揭曉 選委會宣布總統哈山勝出

中央社／ 三蘭港1日綜合外電報導

東非國家坦尚尼亞的選舉委員會今天宣布，現任總統哈山以97.66%的得票率，取得總統大選的壓倒性勝利。這場選舉缺乏主要反對黨的候選人，而且期間爆發多場抗議。

法新社報導，坦尚尼亞選舉委員會主席姆瓦姆貝格勒（Jacobs Mwambegele）透過國營電視台表示，「我宣布革命黨（Revolutionary Party, CCM）候選人哈山（Samia Suluhu Hassan）當選坦尚尼亞聯合共和國總統」。

姆瓦姆貝格勒也表示，她總共獲得3191萬3866票，而總投票數為3267萬8844票。

法新社引述坦尚尼亞國營電視台報導，一場快速的宣誓儀式也會在今天舉行。

在反對黨的關鍵候選人被監禁或禁止參選後，坦尚尼亞發生多起抗議。

坦尚尼亞的主要反對黨民主進步黨（Chadema）指出，自10月29日投票日爆發抗議以來，有上百人遭到安全部隊殺害。

而哈山從抗議爆發以來，尚未發表任何公開聲明。

她率領的政府否認使用「過當武力」，但已封鎖網路，並在全國實施嚴格封鎖與宵禁，使外界難以獲得資訊。

當地許多新聞媒體網站從10月29日後就沒在更新，而許多記者未獲准在坦尚尼亞自由作業。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人透過聲明表示，「深切擔憂」坦尚尼亞的狀況，「包含數場遊行期間，出現多例死傷報告」。

坦尚尼亞民主進步黨發言人昨天告訴法新社，根據一個能確認多家醫院與診所的網路系統顯示「約700人」遇害。

一名未具名的維安消息人士與駐三蘭港的外交官也告訴法新社，昨天也出現抗議活動，其中死亡人數「達數百人」。三蘭港是坦尚尼亞的經濟首都。

法新社報導，哈山此次尋求透過壓倒性勝利鞏固權力，並壓制黨內批評者。而當局阻撓坦尚尼亞民主進步黨參選，並依叛國罪名起訴該黨黨魁。

坦尚尼亞

延伸閱讀

接受法新社專訪 鄭麗文：台灣非提款機 美國期望遠超合理承受範圍

當賴總統面爭取政府無人船大訂單 台船董座：準備好了

【即時短評】大法官難產 總統、立委都有責

失智後首露面…林芳郁領醫療奉獻獎 賴總統大讚「你最勇敢」

相關新聞

「熊害」蔓延影響日本旅遊意願！外國遊客不安 旅行社忙安撫

日本正值秋季賞楓與健行旺季，但各地接連傳出熊出沒與襲擊事件，為旅遊氣氛蒙上陰影。不僅外國觀光客感到不安、旅行社忙於安撫與...

AI深偽干擾選舉…歐盟新規明年8月生效 外界擔憂1件事

今年荷蘭國會大選受到AI深偽技術影響，顯示歐洲選舉受AI干擾情形日益嚴重，歐盟的監管措施也被認為過於落後；歐盟高風險AI...

義大利要引進50萬非歐盟勞工 梅洛尼右翼政府為何髮夾彎？

義大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？

南韓APEC落幕！大陸2026年主辦峰會 李在明稱積極提供協助

為期2天的亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議今天在南韓慶尚北道慶州市落幕。下一屆峰會預計明年11月於中國廣東...

11年來首訪韓！李在明與習近平會談 重點聚焦1領域「共贏合作」

南韓總統李在明1日表示，從表面來看，韓中關係並無明顯問題，但實際上尚未完全恢復正常。他強調，兩國有必要推動關係的實質性修...

南海爭端再起！菲與美澳紐聯合巡航 解放軍怒轟：攪局者、破壞者

就在菲律賓總統小馬可仕在南韓慶洲參加APEC領袖峰會之際，南海爭端近日再次升溫。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里11月1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。