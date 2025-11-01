坦尚尼亞大選結果揭曉 選委會宣布總統哈山勝出

東非國家坦尚尼亞的選舉委員會今天宣布，現任總統哈山以97.66%的得票率，取得總統大選的壓倒性勝利。這場選舉缺乏主要反對黨的候選人，而且期間爆發多場抗議。

法新社報導，坦尚尼亞選舉委員會主席姆瓦姆貝格勒（Jacobs Mwambegele）透過國營電視台表示，「我宣布革命黨（Revolutionary Party, CCM）候選人哈山（Samia Suluhu Hassan）當選坦尚尼亞聯合共和國總統」。

姆瓦姆貝格勒也表示，她總共獲得3191萬3866票，而總投票數為3267萬8844票。

法新社引述坦尚尼亞國營電視台報導，一場快速的宣誓儀式也會在今天舉行。

在反對黨的關鍵候選人被監禁或禁止參選後，坦尚尼亞發生多起抗議。

坦尚尼亞的主要反對黨民主進步黨（Chadema）指出，自10月29日投票日爆發抗議以來，有上百人遭到安全部隊殺害。

而哈山從抗議爆發以來，尚未發表任何公開聲明。

她率領的政府否認使用「過當武力」，但已封鎖網路，並在全國實施嚴格封鎖與宵禁，使外界難以獲得資訊。

當地許多新聞媒體網站從10月29日後就沒在更新，而許多記者未獲准在坦尚尼亞自由作業。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人透過聲明表示，「深切擔憂」坦尚尼亞的狀況，「包含數場遊行期間，出現多例死傷報告」。

坦尚尼亞民主進步黨發言人昨天告訴法新社，根據一個能確認多家醫院與診所的網路系統顯示「約700人」遇害。

一名未具名的維安消息人士與駐三蘭港的外交官也告訴法新社，昨天也出現抗議活動，其中死亡人數「達數百人」。三蘭港是坦尚尼亞的經濟首都。

法新社報導，哈山此次尋求透過壓倒性勝利鞏固權力，並壓制黨內批評者。而當局阻撓坦尚尼亞民主進步黨參選，並依叛國罪名起訴該黨黨魁。