「熊害」蔓延影響日本旅遊意願！外國遊客不安 旅行社忙安撫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本岐阜縣白川鄉合掌村10月26日豎立熊出沒警告標誌。路透／讀賣新聞
日本正值秋季賞楓與健行旺季，但各地接連傳出熊出沒與襲擊事件，為旅遊氣氛蒙上陰影。不僅外國觀光客感到不安、旅行社忙於安撫與應對，針對日本民眾的問卷調查也顯示，約8成登山客對熊的出沒深感憂慮，甚至有網友在網路論壇留言表示，考慮暫時取消旅行計畫。

朝日電視報導，一名日本旅遊團負責人表示，過去旅客詢問的多是海嘯、地震或颱風等自然災害，這是首次接到關於熊的問題。他說，旅行社會先確認行程地點，再向旅客說明該區域無熊襲風險，盡力讓遊客安心。

一家日系大型旅行社倫敦分公司近期也因為日本各地熊襲事件頻傳而接到多起外國旅客的諮詢，有旅客原計畫在東北地區健行一整天，但看到相關報導後，將行程縮短為僅一個半小時。這家旅行社會依需求提供防熊噴霧，寄送至旅客下榻飯店，以協助防範，並他們預期此類詢問將進一步增加，正準備更多應對措施，確保旅客能安心遊日。

讀賣新聞報導，根據一份針對日本登山者進行的調查，當問及「隨著熊出沒資訊增加，登山得想法是否有所改變」時，19.2%受訪者回答「感到非常不安，因此開始猶豫是否登山」，57.8%回答「感到有些不安，會更加謹慎行動」，合計約8成登山者表示「感到不安」。

另外，有52.8%的受訪者指出登山計畫受到影響。在可複選的具體項目中，61.6%表示「改變原定登山地點」，29.1%表示「中止或延期行程」，顯示許多登山客被迫取消或調整計畫。

在讀賣新聞的「發言小町」論壇，就有用戶表示原本計畫前往某地旅行，但聽說該地區頻繁出現熊，因此正在猶豫是否要取消行程。一位網友認為，若行程以戶外活動為主，取消也不失為一個選擇。儘管最終仍需自行決定是否前往，「但熊的傷人事件確實在擴大，這是現實。」

另一位網友也表示贊同，表示自己也有想去的景點，但因為怕熊而不敢前往，建議在不會產生取消費用前先取消行程，並改訂其他仍可預訂的景點。這位網友強調：「日本有很多景點，不用害怕熊也能玩得開心。」

日本旅遊 行程 黑熊

