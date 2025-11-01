南海持續緊張之際 菲律賓與美澳紐舉行海上演習

在南海局勢持續緊張之際，菲律賓與美國、澳洲及紐西蘭在10月30日至31日於南海菲律賓聲索海域舉行今年第7次代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習，展現共同維護區域穩定的承諾。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）今天發布新聞稿表示，菲律賓與美、澳、紐3國的軍隊，10月30日至31日在「西菲律賓海」舉行最新一輪MMCA演習。

這是菲律賓今年以來與理念相近國家之間的第7次MMCA演習，也是自2024年MMCA啟動以來的第12次。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

本次演習，菲律賓出動黎薩號（BRP Jose Rizal）飛彈巡防艦、AW-159野貓直升機、C-208偵察機和A-29B超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano）參加。

美軍則派出費茲傑羅號（USS Fitzgerald）驅逐艦，澳洲派出巴拉瑞特號（HMAS Ballarat）巡防艦和MH-60R海鷹直升機，紐西蘭派出奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）補給艦。

演習科目包括會合暨通訊檢查、分區戰術、值更官操作、超級巨嘴鳥攻擊機低空飛越、橡皮艇轉乘、海上補給暨加油、反潛作戰、攝影演習，以及在假想場景中整合所有演練科目的終結演習（FINEX）。

崔尼代表示，MMCA系列演習的持續推進，彰顯出理念相近國家之間致力強化海事合作、加強協同作戰能力，維護以法治為基礎的國際秩序、促進印度太平洋地區安全的承諾。

這場演習的進行，正值菲中關係因南海摩擦持續緊張之際。

中國9月間宣布將在南海黃岩島（又稱民主礁）建立「國家級自然保護區」，菲律賓政府多次表態反對；10月中旬，菲方指控中國海警船在中業島、黃岩島以及仙賓暗沙騷擾菲律賓公務船。