安理會通過決議 支持摩洛哥西撒哈拉自治計畫

中央社／ 紐約聯合國總部31日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天表決通過美國起草的決議，支持摩洛哥的西撒哈拉（Western Sahara）自治計畫，稱是這個具主權爭議地區「最可行」方案，但引發阿爾及利亞不滿。

綜合法新社和路透社報導，西撒哈拉是蘊藏豐富礦產的前西班牙殖民地，面積與英國相當，目前大部分由摩洛哥控制，但「波利薩里歐陣線」（PolisarioFront）長年聲索主權。爭取獨立的波利薩里歐陣線獲得阿爾及利亞支持。

安理會先前曾敦促摩洛哥、波利薩里歐陣線、阿爾及利亞及茅利塔尼亞重啟談判，尋求達成廣泛協議。不過在美國總統川普政府推動下，安理會轉而支持摩洛哥最初於2007年提出的計畫，即賦予西撒哈拉自治權，但主權僅歸屬於摩洛哥。

安理會11個理事國今天表決投贊成票，俄羅斯、中國和巴基斯坦3票棄權，阿爾及利亞則未投票。

決議內容指出，在摩洛哥主權下賦予西撒哈拉自治，可能成為未來談判解決長達50年衝突的基礎；聯合國駐西撒哈拉維和部隊的授權也延長1年。

決議說：「在摩洛哥主權下實現真正的自治可能是最可行的解決方案。」

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）讚揚這是「歷史性」表決，稱「我們將開啟勝利新篇章，進一步鞏固西撒哈拉的摩洛哥屬性」。他也再次要求與阿爾及利亞進行「兄弟般對話」。

摩洛哥首都拉巴特（Rabat）數以千計民眾歡慶決議通過，群眾高呼「西撒哈拉是摩洛哥的，一直都是」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在表決後說：「我們敦促有關各方未來幾週坐上談判桌，展開嚴肅協商。我們相信區域和平今年有可能實現，我們也會盡全力推動進展。」

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）則批評決議文「未能忠實或充分反映聯合國非殖民化原則」，而且「未達西撒哈拉人民的期望和正當訴求，代表西撒哈拉人民的波利薩里歐陣線50多年來一直在抗爭，希望成為唯一對自身命運有發言權的一方」。

波利薩里歐陣線代表歐瑪（Sidi Omar）表示，這項決議並不意味承認摩洛哥對西撒哈拉的主權。

波利薩里歐陣線隨後發出聲明，表示不會參與「任何基於目的在合法化摩洛哥軍事占領的提案而展開的和平進程或談判」。

摩洛哥 阿爾及利亞 主權

