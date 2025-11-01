快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

日本熊害影響擴大 合掌村附近楓葉點燈喊停

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈活動因此取消。圖／Ingimage
日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈活動因此取消。圖／Ingimage

日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈活動因此取消。

「每日新聞」報導，以日本東北地區為主的區域近期接連發生相關案例，而東北地區之外的岐阜縣與愛知縣，近期也出現熊在冬眠前出沒於村落的事件。

其中，岐阜縣今秋已出現4起人受傷的案例：岐阜縣中津川市一名男高中生9月2日在放學途中被熊攻擊，導致他的頭部與背部受傷。岐阜縣隔天因此發布亞洲黑熊出沒注意報，提醒民眾提高警覺。

在這之後，岐阜縣飛驒市神岡町一名80多歲的鳥獸被害對策實施隊人員，9月27日遭到被困在陷阱的熊襲擊，使這名老翁頭部與右手受傷。

到了10月5日，一名40多歲的西班牙遊客在合掌村等公車時，右手腕因為被熊攻擊而受傷；這起事件過後的1週，高山市一名70多歲老翁也遇到熊襲，使他的頭部與左手腕受傷。

被登錄為世界遺產的合掌村所在地白川村，今年4月起至10月28日，已出現111起目擊熊的案例，較去年同期的35件，多出逾3倍。

野外博物館「合掌造民家園」也已經決定，取消10月25日與26日，以及11月1日與2日的楓葉點燈活動。

在園區內已經出現熊使用樹枝製作的熊窩，以及熊吃柿子的狀況，另外，熊也被發現會在夜間徘迴，相關人員已經清掉可能引誘熊前來的果實。

另外，岐阜縣高山市丹生川町昨天因為接獲目擊熊的通報，決定讓兩間學校臨時停課。

日本 世界遺產 黑熊

延伸閱讀

日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

高市和平國小畢旅5千元遊日本 校長證實：家長會暖舉

日本上空溫帶氣旋龐大 鄭明典慶幸冷鋒強對流區在海上

首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神

相關新聞

日本熊害影響擴大 合掌村附近楓葉點燈喊停

日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈...

習近平李在明會談前 北韓稱非核化是白日夢

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，朝鮮半島非核化是無法實現的「白日夢」

不拿iPhone怕上學沒面子 日「蘋果原住民」長大成信徒

美國有87%青少年使用iPhone，日本校園裡也幾乎人手一支蘋果手機，九成以上的學生不考慮換其他廠牌，日本媒體封這代日本年輕人是「蘋果原住民」。不過美國年輕人會好奇蘋果的新科技，日本學生卻不太在乎自己的手機功能，有六成的人承認，如果不用iPhone會在同儕面前抬不起頭。

美中台博弈／從稀土管制與AI晶片開放 看川習磨合與盤算

紐時描寫習近平結束與川普會晤，步出會場時，流露出強勢自信，事實上，自從川普發動貿易與關稅戰後，中國是唯一做到與美國針鋒相對、你來我往的國家。 在美中競逐過程中，中國有稀土，美國有AI晶片，雖然各是自己的王牌，但如何收放，牽涉到自己的利益，以及對方的需求。

奪安德魯頭銜不夠 英王室雜誌編輯：將有人質疑為何他能保留繼承順位

英國國王查理三世已啟動「正式程序，取消安德魯王子的稱號、頭銜與榮譽」。安德魯今後將被稱為安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andre...

習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」

大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。