日本熊害影響擴大 合掌村附近楓葉點燈喊停

日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈活動因此取消。

「每日新聞」報導，以日本東北地區為主的區域近期接連發生相關案例，而東北地區之外的岐阜縣與愛知縣，近期也出現熊在冬眠前出沒於村落的事件。

其中，岐阜縣今秋已出現4起人受傷的案例：岐阜縣中津川市一名男高中生9月2日在放學途中被熊攻擊，導致他的頭部與背部受傷。岐阜縣隔天因此發布亞洲黑熊出沒注意報，提醒民眾提高警覺。

在這之後，岐阜縣飛驒市神岡町一名80多歲的鳥獸被害對策實施隊人員，9月27日遭到被困在陷阱的熊襲擊，使這名老翁頭部與右手受傷。

到了10月5日，一名40多歲的西班牙遊客在合掌村等公車時，右手腕因為被熊攻擊而受傷；這起事件過後的1週，高山市一名70多歲老翁也遇到熊襲，使他的頭部與左手腕受傷。

被登錄為世界遺產的合掌村所在地白川村，今年4月起至10月28日，已出現111起目擊熊的案例，較去年同期的35件，多出逾3倍。

野外博物館「合掌造民家園」也已經決定，取消10月25日與26日，以及11月1日與2日的楓葉點燈活動。

在園區內已經出現熊使用樹枝製作的熊窩，以及熊吃柿子的狀況，另外，熊也被發現會在夜間徘迴，相關人員已經清掉可能引誘熊前來的果實。

另外，岐阜縣高山市丹生川町昨天因為接獲目擊熊的通報，決定讓兩間學校臨時停課。