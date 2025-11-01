高市早苗挽手川普惹話題 他分析：日本表面解放、內心仍封閉

美國總統川普日前訪問日本，受到新任日本首相高市早苗熱烈接待。兩人互動親暱，川普稱讚高市「充滿活力」，高市則顯得興奮大方，氣氛融洽。醫師兼評論家沈政男指出，高市雖以活潑親和的姿態打破日本官場傳統印象，實際上仍延續自民黨保守派的政治路線，表現「外熱內冷」，象徵日本政治的表面變革與內在停滯。

沈政男表示，他觀察川普與高市在日本的互動，高市全心擁抱西方外交禮節，與川普挽手搭肩、笑容不斷，展現少見的開放與自信，完全沒有日本人常見的拘謹與距離感。不過，當兩人共同前往橫須賀軍港，登上美軍航空母艦時，他不禁想到，這正呼應2019年川普與前首相安倍晉三登上日本軍艦的畫面，也讓人聯想到1853年「黑船事件」後，日本從鎖國走向開放的歷史轉折。

沈政男回憶，橫須賀是美軍駐日核心港口，港內仍停著日俄戰爭聯合艦隊旗艦「三笠號」，甲板上豎立著日本名將東鄉平八郎銅像。當高市與川普登上美艦時，不知東鄉若能開口，會作何感想？他以此比喻，日本從昔日的民族奮起到今日「心甘情願」接受外國軍駐的轉變。

他指出，「美日安保條約」在1960年代引發激烈學運與社會抗議，但隨著經濟起飛，日本人逐漸接受甚至歡迎美軍駐紮。直到近三十年經濟長期低迷，日本社會普遍低頭承認「自己其實沒那麼厲害」，民族自信也隨之衰退。

談及高市早苗的個人風格，沈政男指出，她雖有非典型政治人物的特質——喜歡重金屬音樂、開跑車、曾任主播、畢業於神戶大學——但政治信念仍屬傳統保守派，主張修憲、強軍、維持性別制度。他說，高市的「鐵娘子」外號雖與音樂嗜好呼應，卻掩不住她在思想上的舊式保守。

沈政男也批評，日本社會長期存在英語能力不足、資訊化落後、排外與性別歧視等問題，民眾對政府「不是溫和，而是根本沒有批評」，導致政治難以進步。他質疑，頻繁更迭的內閣制度與過度服從的社會氣氛，是日本難以再創奇蹟的癥結。