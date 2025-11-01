日本政府發言人：日本不排除導入核動力潛艦

快訊

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本內閣官房長官木原稔昨天接受日本媒體訪問時，被問及導入核子動力潛艦作為強化國防的可能性時表示，「不排除所有選擇，將評估提升嚇阻力與因應能力必要的對策」。

相當於日本政府發言人的木原昨天接受「讀賣新聞」、「朝日新聞」、時事通信社等日媒聯合訪問。

關於核動力潛艦，日本防衛省（相當於國防部）設置的專家諮詢會議9月提到導入相關技術時，提及評估運用「新世代動力」；另外，執政聯盟自民黨與日本維新會在聯合執政協議書中，明確記載以保有能活用「新世代動力」的潛水艇為目標。

木原昨天受訪時也就此表示，「關於目前的新世代動力，也包含民間單位正在開發的固態電池與燃料電池技術，目前尚未敲定」。

美國總統川普（Donald Trump）上月30日訪問韓國時宣布，同意韓國打造核動力潛艦，相關討論也因此增加。

另外，日本首相高市早苗已表明計劃提前在2026年修訂安全保障相關3文件。木原昨天就此說明，「將與首相及執政黨討論具體的（修訂）日程與內容等細節，並展開協調」。

他也強調，「政府將以大膽且有新意的發想，敲定新的（安全保障相關）3文件」。

日本若要引進核動力潛艦，需要龐大的費用，而且要爭取輿論支持，以及整合現行法制等。在法制方面，日本的原子能基本法規定「原子能的和平利用」，這規定是日本要配備核動力潛艦時面臨的瓶頸。

