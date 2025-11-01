習近平李在明會談前 北韓稱非核化是白日夢
根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，朝鮮半島非核化是無法實現的「白日夢」。
路透社報導，中國國家主席習近平和南韓總統李在明預計今天稍後在韓國慶州的亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行會談，南韓總統府昨天表示，兩人將討論朝鮮半島非核化議題。
北韓中央通信社報導說：「大韓民國（南韓正式國名）仍然沒有意識到，極力否認朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）是核武國家並大談實現非核化的白日夢只會自曝其短，顯示缺乏常識。」
北韓中央通信社引述北韓外務省副相朴明浩（PakMyong Ho）聲明說：「我們將用耐心證明非核化是永遠無法實現的白日夢。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言