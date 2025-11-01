快訊

范姜到底看到什麼出軌證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

里約掃黑引發國際人權關切 巴西政府推反幫派法案

中央社／ 聖保羅31日專電

巴西里約熱內盧警方近日針對販毒黑幫「紅軍團」（CV）展開史上最致命掃黑行動，造成至少132人死亡、113人被捕，引發國內外關注，總統魯拉簽署反幫派法案回應後續壓力。

BBC巴西新聞網等媒體報導，掃黑行動動員約2500名安全部隊人員，執行180項搜查令與100項逮捕令，行動範圍涵蓋900萬平方公尺，查獲118件武器，其中包括91支突擊步槍。

法醫研究所（IML）已確認100名死者身分，其中60具遺體已交還家屬。家屬抗議認屍程序繁瑣，封鎖法醫機構前道路要求更透明的資訊與支援。尚有17具遺體待鑑定，預計需10至15個工作日完成死因報告。

死者中有4名警察，其餘多為有犯罪前科者，部分來自其他州。所有被捕者均獲法院批准羈押，警方強調行動合法。

根據巴西民調機構AtlasIntel調查，全國有55%受訪民眾支持此次警方行動。里約地區支持度達62%，貧民窟居民支持度更高達80%至87.6%。非貧民窟居民支持度為51.8%，反對者多質疑行動合法性與人權問題。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天簽署「反幫派法案」送交國會審議，回應里約致命掃黑行動後續壓力。法案內容包括加重刑罰、允許警方滲透幫派、設立虛構企業偵查洗錢、司法接管可疑企業等。

聯合國人權高級專員公署（OHCHR）對掃黑行動表示「震驚」，要求調查行動合法性。人權團體批評掃黑行動為「屠殺」，質疑警方是否濫權或進行非法處決。

報導指出，這場行動凸顯巴西政府打擊有組織犯罪的決心，但也暴露出當地社會在安全與人權之間的深層矛盾。後續發展仍有待司法與社會各界進一步釐清與監督。

巴西 人權 幫派

延伸閱讀

鄭麗文稱「普亭不是獨裁者」 黃國昌：跟國民黨討論法案未涉俄、烏

美參院擋下巴西加稅提案

美國參議院通過表決！推翻川普對這國關稅 獲跨黨派支持

巴西總統魯拉盼入東協會晤川普 重塑拉美領導地位

相關新聞

日本熊害影響擴大 合掌村附近楓葉點燈喊停

日本包含岐阜縣在內的多個地區，相繼發生熊攻擊人的事件，岐阜縣境內知名的白川村合掌村（合掌造聚落）附近，今明兩天的楓葉點燈...

習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」

大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩...

涉「淫魔」性醜聞 安德魯被拔王子頭銜

英國安德魯王子與已故美國富豪艾普斯坦間的密切關係曝光後，被英國王室祭出最嚴厲懲罰。白金漢宮十月卅日聲明，當天已正式啟動剝...

習近平李在明會談前 北韓稱非核化是白日夢

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，朝鮮半島非核化是無法實現的「白日夢」

不拿iPhone怕上學沒面子 日「蘋果原住民」長大成信徒

美國有87%青少年使用iPhone，日本校園裡也幾乎人手一支蘋果手機，九成以上的學生不考慮換其他廠牌，日本媒體封這代日本年輕人是「蘋果原住民」。不過美國年輕人會好奇蘋果的新科技，日本學生卻不太在乎自己的手機功能，有六成的人承認，如果不用iPhone會在同儕面前抬不起頭。

美中台博弈／從稀土管制與AI晶片開放 看川習磨合與盤算

紐時描寫習近平結束與川普會晤，步出會場時，流露出強勢自信，事實上，自從川普發動貿易與關稅戰後，中國是唯一做到與美國針鋒相對、你來我往的國家。 在美中競逐過程中，中國有稀土，美國有AI晶片，雖然各是自己的王牌，但如何收放，牽涉到自己的利益，以及對方的需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。