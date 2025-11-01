里約掃黑引發國際人權關切 巴西政府推反幫派法案

巴西里約熱內盧警方近日針對販毒黑幫「紅軍團」（CV）展開史上最致命掃黑行動，造成至少132人死亡、113人被捕，引發國內外關注，總統魯拉簽署反幫派法案回應後續壓力。

BBC巴西新聞網等媒體報導，掃黑行動動員約2500名安全部隊人員，執行180項搜查令與100項逮捕令，行動範圍涵蓋900萬平方公尺，查獲118件武器，其中包括91支突擊步槍。

法醫研究所（IML）已確認100名死者身分，其中60具遺體已交還家屬。家屬抗議認屍程序繁瑣，封鎖法醫機構前道路要求更透明的資訊與支援。尚有17具遺體待鑑定，預計需10至15個工作日完成死因報告。

死者中有4名警察，其餘多為有犯罪前科者，部分來自其他州。所有被捕者均獲法院批准羈押，警方強調行動合法。

根據巴西民調機構AtlasIntel調查，全國有55%受訪民眾支持此次警方行動。里約地區支持度達62%，貧民窟居民支持度更高達80%至87.6%。非貧民窟居民支持度為51.8%，反對者多質疑行動合法性與人權問題。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天簽署「反幫派法案」送交國會審議，回應里約致命掃黑行動後續壓力。法案內容包括加重刑罰、允許警方滲透幫派、設立虛構企業偵查洗錢、司法接管可疑企業等。

聯合國人權高級專員公署（OHCHR）對掃黑行動表示「震驚」，要求調查行動合法性。人權團體批評掃黑行動為「屠殺」，質疑警方是否濫權或進行非法處決。

報導指出，這場行動凸顯巴西政府打擊有組織犯罪的決心，但也暴露出當地社會在安全與人權之間的深層矛盾。後續發展仍有待司法與社會各界進一步釐清與監督。